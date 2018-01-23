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春節外島疏運 空軍派遣C-130運輸機待命

2018-01-23 12:21中央社 台北23日電

春節將至，國防部規劃自2月14日至21日，由空軍派遣C-130運輸機，待命應援馬祖、澎湖、金門等地區的緊急疏運作業，民眾若搭機須支付新台幣1000元費用。

國防部後次室後勤管理處處長陳篤敢少將在今天的國防部例行記者會中說明國軍春節期間執行外離島軍民運輸作業規劃。

在支援交通部執行民眾緊急疏運上，陳篤敢說，依據交通部民航局「機場暫停起降期間旅客疏運緊急應變機制」，當金門、馬祖及澎湖地區因天候不佳，或主要節日造成大量民眾滯留且民間運量無法及時負荷需求時，由交通部向國防部提出申請。

陳篤敢表示，春節期間國軍配合交通部疏運期程，目前規劃於2月14日至21日共計8日待命應援，循春節疏運往例，規劃C-130運輸機於屏東待命，在不影響戰備演訓任務及不與民爭利前提下支援需求，搭機的民眾每位須收費1000元。

陳篤敢說，國防部104年至106年計派遣空軍C-130運輸機，協助疏運184架次，搭載軍民8574人。

在官兵返鄉運輸部分，陳篤敢說，這由陸軍後勤指揮部統籌規劃官兵搭乘往返輸具，儘可能錯開搭機尖峰時段，以有限機位留由民眾使用。

陳篤敢表示，規劃日期自1月31日起至3月1日止，空運採C-130運輸機及民航機團訂機位，針對金門、馬祖、澎湖地區實施分批、分散運輸；另海運規劃也安排相關航次，針對東引、馬祖及烏坵地區實施運輸。

國防部春節馬祖
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