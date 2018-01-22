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國軍戰略戰術狙擊部隊添戰力 千餘名特等射手出列　

2018-01-22 11:35聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國軍為了強化不對稱戰力，在去年通過一筆千餘萬的預算，為國軍「特等射手」採購了1000多具T-91步槍狙擊鏡，強化城鎮戰鬥的能量。國軍視狙擊戰力為不對稱戰力指標，海岸巡防署也透過軍方訓練，將完訓的海巡「特等射手」送至南沙太平島服勤，強化反登陸作戰的能量。國軍因此多出1000多人狙擊戰力。

國防部是在106年度訓練綜合作業增列預算，增加這筆微小預算，但卻倍增國軍地面狙擊戰力。國軍制式T-91步槍所需的光學瞄準鏡，一具1萬3000元，增加1360萬元預算。這筆預算已通過審議執行，目的在提升部隊狙擊功能，強化不對稱戰力。

所謂「特等射手」指的是從陸軍步兵學校完成射手訓練的士官兵，這通常是狙擊手訓練班的初期訓練，一般而言，特等射手持用制式步槍，擁有600至800公尺精準接戰的能力。

國軍制式狙擊戰力一般而言，分為戰略型與戰術型狙擊部隊，前者指的是持用大型狙擊槍械的陸、海、憲兵特勤隊，後者指的是陸軍營級部隊狙擊組，這些精銳狙擊戰力數量目前不超過450人。國軍目前將陸、海軍、步兵部隊千餘位具備特等射手資格的「班狙擊手」，利用步槍加裝瞄準鏡進行培訓，提升射擊距離及效益，組建地面部隊不對稱狙擊關鍵戰力。

「特等射手」步槍並未要求如同大型狙擊槍，需對1000公尺以上長程目標的精確接戰能力，而是基於一般步兵使用需求，希望同時兼顧近距離交戰、零件與彈藥共通等需求，要求600或800公尺左右的接戰能力，用以延伸接戰火力，因此特等射手步槍僅是改造現役標準單兵武器而來，而國軍為部隊特等射手的T-91步槍加裝瞄準鏡來達到目標。

國軍基層「特等射手」具備一定程度的野戰技巧，能融入城鎮環境，通常是一人或是兩人編組，對敵執行早期預警狙擊、後衛或是掩護主力部隊撤退的任務。海巡署近年也送訓士兵完成特等射手訓，派赴南沙與東沙指揮部服勤，作為提升戰力的指標。

所謂「特等射手」指的是從陸軍步兵學校完成射手訓練的士官兵，這通常是狙擊手訓練班的...
所謂「特等射手」指的是從陸軍步兵學校完成射手訓練的士官兵，這通常是狙擊手訓練班的初期訓練。圖／軍聞社
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國軍制式狙擊戰力一般而言，分為戰略型與戰術型狙擊部隊，前者指的是持用大型狙擊槍械...
國軍制式狙擊戰力一般而言，分為戰略型與戰術型狙擊部隊，前者指的是持用大型狙擊槍械的陸、海、憲兵特勤隊，後者指的是陸軍營級部隊狙擊組。記者洪哲政／攝影
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國軍為了強化不對稱戰力，在去年通過一筆千餘萬的預算，為國軍「特等射手」採購了一千...
國軍為了強化不對稱戰力，在去年通過一筆千餘萬的預算，為國軍「特等射手」採購了一千多具T-91步槍狙擊鏡，強化城鎮戰鬥的能量。國軍視狙擊戰力為不對稱戰力指標。圖／翻攝軍備局資料
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T-91步槍是國軍制式槍隻。聯合報系資料照
T-91步槍是國軍制式槍隻。聯合報系資料照
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