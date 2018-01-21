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台灣飛官訓練影片曝光 教官萬呎高空飆罵「去吃大便」

2018-01-21 17:16聯合新聞網 綜合報導

國家地理頻道與國防部合作，拍攝《台灣菁英戰士：傲氣飛鷹》紀錄片真實呈現飛官訓練過...
國家地理頻道與國防部合作，拍攝《台灣菁英戰士：傲氣飛鷹》紀錄片真實呈現飛官訓練過程。 圖擷自秒拍
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2015年國家地理頻道與國防部合作，拍攝《台灣菁英戰士：傲氣飛鷹》紀錄片，片中真實紀錄學員飛行訓練過程，當中有段片段是一位學員在訓練中表現不佳，屢遭教官斥責，還被罵「吃大便去啦」，影片曝光引起網友熱議。

這段影片被貼到大陸網站掀起討論，影片中飛行員練習編排訓練，一名學員因為控制油門不佳，編排操作不熟練，遭到教官怒罵，「我不問你就不處理」、「你會不會編啊？你會編，你會不會看啊？你看它幹嘛？又不是林志玲」。

只見這名學員在飛行途中離長機越來越遠，又再度被教官斥責，學員只好加足油門推進，沒想到距離越來越近，嚇得教官大叫「改平啦！收油門！撞到啦！收…補…補補補…」，教官無奈的說「謝謝你啊，對教官的抬愛，幫教官練心臟和肺活量，對不對？」、「在一萬呎的高空，用嘶吼的聲音責難你」。

沒多久教官要求集合，學員又因為無法拿捏油門，讓教官再次發飆「我急都急死了，剩下一分鐘可以編隊了，你還不掌握？我這邊有槍，我就這樣把你斃了」、「你不要飛了，你淘汰好了！你不及格！」

影片吸引上萬人次觀看，多數的網友都贊同教官應該嚴格，「飛行員的養成著實不易，不是你所能想像的。能手握操縱桿上線飛行就已經非一般人所能及」、「我覺得這個教官真的客氣了，以前的教官應該不只這樣，這個階段不要求，戰爭的時候就是拿命去犧牲而已」、「這教官算是有人性了，應該是學員自己的問題比較大」、「嚴師出高徒！流汗、流涙不流血」、「教官再凶，都比敵機溫柔」。

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