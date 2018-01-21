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阿帕契全戰備 拱衛台灣最易兩棲登陸海岸

2018-01-21 01:44聯合報 記者洪哲政╱即時報導

軍方高層日前表示，AH-64E阿帕契攻擊直升機隊今年將全戰備成軍，29架戰機將全部部署在位於桃園龍潭的601旅，成立兩個作戰隊，專職駐守北部地區，負責拱衛中樞。而原計畫延役的陸軍UH-1H直升機，將在今年底開始陸續汰除，陸軍希望在國家財政許可情況下，建案續購32架UH-60M黑鷹直升機。

美國智庫「2049計畫」研究員易思安（Ian Easton）新書「中共攻台大解密」指稱，國軍與中共解放軍文件都指出，桃園海湖沙灘是台灣最適合共軍兩棲進攻的地點，共軍部隊的「桃園登陸區」，北起淡水河口，南至永安漁港。

易思安今日將再次抵台，並為新書觀點與讀者交換意見。他認為，中華民國陸軍、陸戰隊都有能力在海灘上擊潰登陸的解放軍，台灣本身有太多防守優勢。他說，桃園地區是台灣最重兵駐守之地，多年經營工事，兩棲登陸很難攻，更別說海岸還有一大堆離岸風機、海上養殖設施與消波塊等障礙。

易思安表示，中華民國國軍有能力在任何解放軍兩棲部隊尚未抵達桃園海灘之前，就給予重擊。早在解放軍還在福建登船時，就會遭到國軍空軍的飛彈、無人機、戰鬥機的攻擊。

易思安說，解放軍確實有可能在登陸前的轟炸階段就摧毀大量國軍防禦部隊，然後快速將為數極眾的軍力送上岸建立堅強的灘頭堡，若這個情況發生，他預期情勢會演變成較長期的消耗戰。戰事不會很快結束，雖然解放軍一直對外宣傳攻台之戰將快速結束。但只要台灣的首長還活著，只要為首者還有苦戰到底的意志，台灣就會贏，且他相信美國、日本及其他民主國家都不會坐視不管。台灣不會孤單作戰。

對於易思安的論點，軍方沒有評論。但軍方說，國軍確實將精銳部隊部署在北部，此地擁有最多武裝部隊，除有兩個裝甲旅外，新成軍的兩支AH-64E阿帕契攻擊直升機作戰隊，也將全數部署在桃園，負責固守北部地區，並可快速飛抵北至淡水河口、南至永安漁港等一線桃園海岸，對兩棲登陸部隊實施反擊。

陸軍向美採購30架阿帕契直升機，在2014年底全數交機，但其中一架在2014年折損，目前29架全部署在位於桃園龍潭的陸軍航特部601旅，將成立兩支作戰隊，今年中旬將全戰備成軍。

陸軍原有60架UH-60M黑鷹直升機編制，如今因移撥給空勤總隊與空軍，減少一半數量，軍方也證實，原本因黑鷹移撥因素，計畫汰除的30架機齡高達30年的UH-1H直升機，原本要繼續延役到民國110年，但因機齡問題，今年底將陸續進行汰除，陸軍已計畫另建案增購32架黑鷹直升機，希望在國家財政許可下進行採購。

陸軍希望在國家財政許可情況下，建案續購32架UH-60M黑鷹直升機。記者洪哲政／...
陸軍希望在國家財政許可情況下，建案續購32架UH-60M黑鷹直升機。記者洪哲政／攝影
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AH-64E阿帕契攻擊直升機隊今年將全戰備成軍，29架戰機將全部部署在位於桃園龍...
AH-64E阿帕契攻擊直升機隊今年將全戰備成軍，29架戰機將全部部署在位於桃園龍潭的601旅，成立兩個作戰隊，專職駐守北部地區，拱衛中樞。記者洪哲政／攝影
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