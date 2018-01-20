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M503爭議發酵
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

黨政人士：北京倒果為因 不負責任

2018-01-20 22:59聯合報 記者林河名╱即時報導

中國大陸片面啟用M503等四航路，我暫不核准使用該航路大陸兩家航空春節加班機。陸委會副主委兼發言人邱垂正今天向台商表示，「暫時不許可」是向大陸喊話，要求兩岸盡快協商的權宜之計。總統府則重申，蔡英文總統呼籲北京當局採取彌補措施，由雙方盡速展開技術性協商，化解此事件的負面衝擊。

邱垂正的說法，雖然外界有不同解讀，但府方仍維持同一基調，即呼籲北京當局採取彌補措施，依據2015年兩岸所達成共識，由雙方盡速展開技術性協商。

不具名的黨政人士也指出，依據國際民航規範或是兩岸雙方在2015年所達成的共識，M503北向等四條爭議航道的啟用，無論基於區域安全，乃至於民航最關鍵的飛安，北京當局都有責任與我方進行協商，而不是去動員親中台商、媒體，倒果為因來教訓台灣，這不是面對問題、解決問題的態度。

黨政人士還表示，中國片面啟用爭議航路，不僅是對區域的穩定安全的公然威脅，這種在國際民航上不負責任的片面作為，就是把兩岸往來台商、旅客的生命權益視為無物的做法，政府基於確保國安、維護飛安的責任，在爭議航道的議題上，就必須有所堅持。

對於台商關心的春節兩岸航班，行政院發言人徐國勇昨天已表示，與去年同期相比，今年春節僅減少一個班次，且政府還在鼓勵其他航空公司申請加開班次，預計今年航班應該會比去年多，台商朋友可以放心。他今天再次強調，兩岸春節航班不會比去年少，更重要的是，「飛安不能打折」。

M503與W121,122,123航路示意圖。聯合報系資料照
M503與W121,122,123航路示意圖。聯合報系資料照
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台商春節北京
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