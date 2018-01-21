直升機大風吹 從「黑鷹流浪記」看國防部積習難改

2018-01-21 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱台北報導



圖為2016年陸軍航特部602旅一架UH-60M黑鷹直升機，迫降台中市南屯區。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

從1970年就加入國軍的UH-1H直升機，在歷經近半世紀的服役生涯後，陸軍終於決定要於今年底開始汰除。但是預計取代UH-1的UH-60M黑鷹直升機，因為性能優異導致過於「搶手」，先後被空勤總隊與空軍各「借」走15架，只剩編制數的一半。國防部雖然同意陸軍建案增購通用直升機，但是要買什麼機種，現在還充滿變數。

越戰象徵 UH-1史上最暢銷

貝爾飛機公司的UH-1通用直升機，美國陸軍原本依直升機以印地安部族命名的慣例，稱其為「伊洛魁」（Iroquois），不過這個本名始終流行不廣，綽號「休伊」（Huey）反而大行其道。

UH-1是越戰最重要的代表武器，圖為1966年越南戰場上的UH-1D。 圖／美國國家檔案照 分享 facebook

1950年代末問世的UH-1，是美軍最早使用渦輪軸發動機的直升機之一。比起傳統的汽缸發動機，渦輪發動機的推重比大得多，使得UH-1的性能大幅超越前輩機種。1960年代，美國投入越戰，UH-1大量投入戰場，擔任運兵突擊、火力掩護等任務。總計UH-1系列的總生產量超過16000架，對越戰而言，UH-1就是最重要的圖騰之一。

第一種國造直升機 也是國軍配備最多的UH-1H

國軍於1970年先接收9架UH-1H，配屬於空軍海鷗救護隊，同時航發中心（漢翔前身）也與貝爾公司簽約，在台組裝UH-1H，成為首批國造直升機。航發中心一共造了118架UH-1H，都編入陸軍航空隊，也是國軍首度擁有空中立體突擊能量。總數高達127架的UH-1，也是國軍用過最多的直升機。

2002年梨山山區連續多天森林大火，空中消防隊出動多架次UH-1H直昇機空中灑水。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

1986年，空軍救護隊接收美製S-70C直升機，將UH-1H移交給陸軍。2001年梨山發生森林大火，行政院指示消防署成立空中消防隊，由陸軍撥交20架UH-1H。空中消防隊後來整併為內政部空勤總隊，UH-1H直升機隨之移撥。經過多年服役，去年底全部汰除。目前全台繼續操作UH-1H的，只剩下陸軍航空隊。

黑鷹性能佳 初期只能先買民規版

陸軍30架機高齡UH-1H延役至110年。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

塞考斯基飛機公司的UH-60「黑鷹」（Blackhawk，印地安著名酋長），是1970年代美軍推出取代UH-1的機種。由於性能優異，後來又衍生出SH-60「海鷹」（Seahawk）反潛直升機、HH-60「夜鷹」（Nighthawk）救護直升機等。

空軍救護隊在1980年代就有意引進黑鷹，成為新一代救護直升機。但當時受限於外交環境，美國不願提供軍售，因此我方改向原廠購買民規版，因此不用軍用編號H-60，而用廠方產品編號S-70C。1986年，14架S-70C進入海鷗救護隊服役，大幅提升高海拔地區的搜救能力。1998年，又增購4架具備夜視能力，可以全天候救援的S-70C。

1990年代，配合國軍「光華一號」、「光華二號」二代艦計畫，海軍選定以SH-60為新一代艦載直升機，但同樣不能直接軍售，因此也以民用型號，稱為S-70C(M)。海軍先後採購兩批S-70C(M)，共21架。

陸軍終於買到正版黑鷹 卻被分走一半

陸軍在引進AH-1W與AH-64E攻擊直升機、OH-58D戰搜直升機後，面對UH-1H已經老邁的問題，建案採購新款通用直升機。此時美方對台的軍購桎梏相對放寬，因此得以直接採取軍購。陸軍選用黑鷹家族中最新款的UH-60M，計畫代號「天鳶」。

陸航有三個旅級單位：桃園龍潭的601旅、台中新社的602旅、台南歸仁的飛行訓練指揮部。原本應該各有一個使用通用直升機的突擊作戰隊，依編制等於90架。不過因為UH-60價格太貴，因此最後國防部只同意採購60架，總經費將近847億。

2009年莫拉克風災重創南部，伊拉部落成孤島，國軍3官兵駕UH-1H直升機飛往救人，不幸墜谷。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

第一批國軍訂購的UH-60M，於2014年底運抵台灣。但在此之前五年，2009年的莫拉克風災重創南部，一架空勤總隊的UH-1H（陸軍移撥）在屏東撞山，引發外界質疑救災兵力老舊。馬英九總統因此親自宣布：陸軍採購的60架UH-60M，將有15架「借」給空勤總隊，以汰除老舊的UH-1H。

陸軍的黑鷹被馬政府拿走四分之一，已經頗遭外界質疑，沒想到政黨輪替後，又再度淪為「強迫捐贈」的受害者。空軍救護隊的第一批S-70C（還剩13架），從1986年返國以來已經服役30年，逐漸到達機體設計壽限，卻沒有替換計畫。此時國防部也把腦筋動到陸航新購的UH-60頭上，決定再移撥15架給空軍，用已取代S-70C。

「打對折」何時結束 目前沒人敢說

陸軍原本想要90架黑鷹，結果只買到60架，到手的只有30架。隨著UH-1H今年底就開始汰除，機隊「開天窗」該怎麼辦？

將領透露，在UH-1H退役後，未來601與602旅，將各操作15架UH-60M。由於飛機數量減少，因此部分空地勤人員將轉調到其他機種，「這樣也可以提高其他部隊的編現比」。但這種「打對折」方式，終究不是長遠之計，因此陸軍已經向國防部提出，要增購通用直升機。

國軍海鷗S-70C直升機擔負海陸救難工作，圖為2002年海上船屋「元勝二號」在高雄外海火警，海鷗飛抵現場執行吊掛任務，冒險救起船上大陸漁工。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

陸軍官員指出，如果就理想觀點而言，當然希望增購UH-60M，一方面性能優異，二方面又不必另行建立後勤、訓練等能量。但官員也暗示，由於黑鷹價格不斐，政府高層會不會要求改購其他比較便宜（當然性能也較「陽春」）的機種，還很難說。

海鷗S-70C 可能援贈友邦？

空軍將由今年起，接收由陸軍「A」來的UH-60M直升機，也代表現役的S-70C，將會逐漸退役。UH-60M雖然也屬S-70家族，但隨著時代演進，裝備已高度電子化，也換用馬力更大的新款引擎，因此和「大姊」之間，在後勤與訓練上，仍有相當落差。

外界關注的是，這批汰換下來的S-70C，將會何去何從？軍方官員透露，目前可能的方案，是配合政府鞏固外交，將它們捐贈給友邦國家繼續服役。

不過，這批S-70C就是因為機齡已經「到點」而退役，未來要提供友邦使用，勢必要先進行性大規模翻修，以延長其使用壽命。因此也始終有人質疑：既然S-70C可在翻修之後繼續使用，那麼空軍是否真的需要向陸軍「搶飛機」？何不對S-70C進行性能重建，同時利用它們退役時間延後，同步建案採購新一代救護直升機？

官員表示，由於將退役的S-70C援贈友邦，屬於外交作為，因此相關的性能重建費用，當然是由外交部埋單。

頭痛醫頭腳痛醫腳 惡習不改

圖為國軍在UH-60黑鷹直升機上進行狙擊演練。 （美聯社） 分享 facebook

每架直升機每年的飛行時數，基本上可以預估，一般情況不會有太大落差。因此飛機將在什麼時候屆齡，其實提前就可知道。屆時不管是採購新機，或是進行延壽改良，一般軍事投資從開始建案到獲得，往往需要好幾年，因此當然必須預作準備。

然而軍方卻似乎坐視，海鷗救護隊的S-70C一天天接近壽限。新購或延壽的方案，始終沒有付諸實施。直到已經無法再拖才臨渴掘井，直接從其他計畫當中「割肉」因應。這種方式似乎既省時間又省錢，問題是被「割」的單位，難道需求就不緊急？如果真的被割了還可以運作，豈不代表當初宣稱的需求就是誇大？

這次國防部為了汰換30歲的空軍S-70C，因此犧牲近五十歲的陸軍UH-1H汰換計畫。當然難免被人批評，是空軍出身的馮世寬部長，存心偏袒「娘家」。

與NA-510同型的空勤總隊UH-1直升機。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

更進一步說，其實充斥炒短線，缺乏遠慮與長期規劃的，又何止軍方而已。當初扁政府成立空中消防隊，向陸軍要來20架UH-1H，其實就有性能不足的問題，難以因應高山任務。若是先求有再求好的權宜之計，就該立刻開始規劃，引進真正適用的新機種，但從空消隊到空勤總隊，新款直升機連「只聞樓梯響」都談不上。

直到莫拉克風災後，馬政府面對群情洶洶，立刻直接要國軍「割讓」黑鷹直升機，還宣稱「戰時可歸還軍方」的如意算盤。問題是黑鷹對空勤總隊來說，恐怕又是過度先進與昂貴：內政部前部長李鴻源就曾警告，黑鷹的操作成本，恐怕對空勤總隊是嚴重而不必要的負擔。

從黑鷹直升機來台後的「大風吹」，正可以看出國軍，甚至於政府整體，始終揮之不去的「頭痛醫頭，腳痛醫腳」老問題。官員們或者一時不願意花錢，或者不願在自己任內負擔決策風險，所以慣於推拖拉賴，到最後往往造成國家更大的損失。