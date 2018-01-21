從海南島集中營回家有多遠？台籍日本兵333天歸鄉路

2018-01-21 10:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱台北報導



20歲的張子涇攝於海南島。 圖／遠足文化提供 分享 facebook

在大時代，平凡人也有精彩的故事。2010年辭世的昔日台籍日本兵張子涇，二戰時期以海軍通譯身分被日本政府派往海南島。日本戰敗後，他和上千名台灣士兵收容於集中營一年，搭船返台的過程中遭海盜襲擊、颱風侵襲。他曾把這段經歷以日文寫成回憶錄，但直到去年底，中文版「再見海南島：台籍日本兵張子涇太平洋終戰回憶錄」才由遠足文化出版。

有「中國夏威夷」之稱的海南島，風光明媚，一世紀前卻是日本是南進基地。日軍於1939年攻占海南島，將統治台灣的經驗移植到海南島，並引進台灣拓殖株式會社以及三井、三菱等民間商社力量，與軍方共同開發、經營海南島。直到1945年8月日本戰敗投降為止，日本統治海南島達6年。

張子涇1921年生於台中，是清代著名通事張達京的後代。1941年，他以佐世保第8特別陸戰隊海軍通譯官身分，被日本政府海派駐海南島，在當地待了5年，戰爭結束近一年後才回到台灣。

回憶錄的第一頁是1945年8月14日，日本宣布投降的前一天。張子涇在書中回憶，當天晚上軍隊發出「酒保打開」的命令，「酒保」指的是可採購食物、飲料與日常用品的地方。許多人衝到酒保，購入大量啤酒、清酒與食物，回到房間喝個精光。彷彿已對明天的命運了然於心，只能來場暴風雨前的狂歡。

日軍宣布投降後，包括共產黨、海南島游擊隊與保安團先後派出軍使，要求張子涇所在的日本軍隊向他們「繳械」。但日軍不為所動，堅持只能按照天皇命令，向蔣介石領導的國軍投降、繳械；必要時訴諸武力，務必達成死守武器的使命。

二戰最尷尬的小兵

1941年11月，張子涇任日本海軍陸戰隊通譯官。 圖／遠足文化提供 分享 facebook

過了一段時間，張子涇和1300名的台灣士兵被中國軍解除武裝，收容在集中營近一年。當時的台灣兵角色尷尬，日本戰敗後他們統統恢復中國籍，應該屬「戰勝國」，卻遲遲未被送返台灣，還被當「俘虜」看待。

這一年的集中營生活相當清苦，每人一天只能配到白米500公克和一斤蔬菜，一個月只能吃到一次豬肉，隊員個個餓得面黃肌瘦。為此，這群年輕軍人想出許多奇怪的覓食方法。他們曾抽乾一座大湖的水，只為捕獲湖中的魚蝦。還曾偷來了一隻水牛，只用一夜的時間，約800名士兵吃光整頭水牛，讓上門尋牛的農民找不到蛛絲馬跡。

集資租船冒險返家

久等不到政府派來接他們返鄉的船，為了返鄉，張子涇與250名的戰友集資租船，冒著生命危險返鄉。1946年7月1日，這艘船在海口市內碼頭揚帆，航向更兇險的旅程。

這一段返台的航行並不平靜。他們在香港補給飲水時，遇上強行徵召船運輸物資的官員，連夜逃離。接著在東山群島旁的南中國海時，遭遇惡名昭彰的海盜船襲擊。就在雙方相隔500公尺、準備開火時，突然颳起一陣強烈的南風，吹著他們的船加速遠離海盜船，最後把海盜船遠遠拋離。

逃離海盜又遇颱風 求媽祖相助

「再見海南島」描述台籍日本兵驚險的返鄉之路。 圖／遠足文化提供 分享 facebook

然而就在抵達廈門後，眼看故鄉不遠，此時卻颳起颱風與猛浪，海浪大到每個人都須將繩子綁在腰上與帆船的桅桿中，才不會被吹走。

在這危急的當口，張子涇想到的是求助神明。他來到船長室供奉的媽祖神像前，雙手合十默禱，這艘船上搭載的250名士兵，都是因為戰爭被迫遠走他鄉的遊子。但他從未做過違背良心的事，反倒幫助不少海南島當地居民。請求媽祖幫他們度過此次難關。神奇的是，張子涇連續擲出三個聖茭，一旁船長高喊：「得救了」。此後風雨漸漸平息，他們度過了颱風這一關。

航行的第13天，一位戰友站在甲板上看到了新高山（玉山）。張子涇在書中記載，當時所有的船員都站起來，高興大喊：「那就是台灣的山吧。現在的看到的就是台灣的山。」他一算，從日本戰敗迄今，足足經過333天，他才回到日思夜想的台灣。

1984年寫下回憶錄 去年才出中文版

返鄉後，張子涇結婚生子、搬回台中於台中客運任職。退休前兩年，他於1984年以日文將這段返鄉故事寫成回憶錄，2010年以90歲高齡辭世。兩年前，這本日文著作輾轉被長榮大學台灣研究所副教授天江喜久讀到，認為「一定要讓台灣人知道這段精彩故事」。將此書完整翻譯出版。