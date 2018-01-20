二二八武裝反抗 二七部隊歷史圖像重現

2018-01-20 18:35 中央社 台北20日電



二二八事件中，中部地區武裝民兵隊伍「二七部隊」的故事鮮為人知，70年後，研究人員試圖爬梳出當年這批20多歲出頭年輕人的清楚面貌，也呼籲更多年輕學者投入研究。

東華大學華文系副教授楊翠主編、二二八事件紀念基金會出版的「青春二二八：二七部隊的抵抗、挫折和流轉」，集結學術論文以及包括作家李喬等人的演講和文章，重現二七部隊的歷史圖像。

新書發表會今天在台北舉行，二七部隊成員、現年92歲的黃金島在兒子的陪同下特地從台中北上參與。他坐在輪椅上未發言，發表會尾聲接受全場鼓掌，他也揮手致意。

黃金島當年擔任二七部隊警備隊長，指揮埔里烏牛欄戰役與國府軍對抗，失敗後逃亡，後於1952年牽涉古瑞明叛亂案被捕，坐牢24年。

楊翠致詞時表示，處理國家問題的大敘事，諸如二七部隊的研究，現屬非主流研究題目。然而有關二二八事件仍有很多歷史細節還沒弄清楚，如沒能建構起記憶，就難以建立歷史正義，轉型正義也難達成。

1947年二二八事件發生後，二七部隊的建立，被許多學者專家認為是戰後初期中台灣最具指標性的事件。

「青春二二八」論文作者之一、雲林科技大學漢學應用所助理教授陳瀅州說，二七部隊是重要的一支青年部隊，他們捨台中市區，選擇進入山區當游擊隊，為的是不讓21師進城殺戮。

陳瀅州讀李喬的作品，發現二二八研究有很大斷層，進而整理出6部直接或間接提到二七部隊的長篇小說，包括李喬「埋冤一九四七埋冤」、陳玉慧「海神家族」等。

根據台北教育大學台灣文化研究所助理教授蘇瑞鏘的研究，二七部隊成立於3月6日（一說3月4日），至3月16日與國府軍發生激戰，因無法支撐下去而解散，主要領導人有謝雪紅和鍾逸人等，參與者多為青年及學生。

蘇瑞鏘指出，與期望透過政治交涉溫和手段解決官民衝突的意見不同，二七部隊代表的是主張號召民眾武力對抗當局。他找出54名參與二七部隊的成員，他們多為男性，少數幾名女性從事醫護工作，當時都是20出頭的年輕人，具世代意義。

身為台中人，蘇瑞鏘坦承以前不知道太多二七部隊的事，著手展開研究時，發現資料破碎。他期望有更多人從不同角度深入了解，如原住民、客家族群參與成員等。

台北藝術大學通識教育中心助理教授林瓊華以謝雪紅為研究主體，「左獨」謝雪紅當年被指是二二八的逃兵，逃到中國大陸，而後又在中國遭鬥爭。

林瓊華指出，謝雪紅是社會主義者而非民族主意者，她代表的左翼價值是台灣的歷史資產，有待台灣青年進一步探索和深思。