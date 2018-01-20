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解放軍是紙老虎？專家：這是台獨份子的最大謊言

2018-01-20 09:49聯合報 記者何祥裕╱即時報導

國防諮詢委員、軍事專家宋兆文在臉書貼文表示，「解放軍是紙老虎！」這是精神病加白癡的台獨份子最大謊言，僅以客觀的態度來描述一下這隻紙老虎，他是反台獨，也反共軍威脅的人，以下論述是站在軍事觀點，意在戳破台獨謊言，分析實際情況。

宋兆文指出，中國人民解放軍是中華人民共和國主要的國家武裝力量，由陸軍、海軍、空軍、火箭軍、戰略支援部隊五大軍種組成。解放軍由中國共產黨建立，自成立起堅持「黨指揮槍」原則，由中央軍事委員會所領導，中央軍委主席統率全軍。

中國人民解放軍共有2百30萬名常備軍人，中國的年度官方軍事預算總額達1320億美元，僅次於美國成為世界上國防預算第二高的國家。實際上武器外銷、網軍、太空軍、情報經費、三軍新武器研發、企業捐獻等約1500億美元未計算在內。我國2017年度國防預算為3217億元台幣，研判中國軍費預算為我國防預算的15至20倍之多。

宋兆文指出，解放軍還擁有世界上規模最大的陸軍，軍艦數量世界第一、噸位總數世界第三的海軍，以及規模龐大的空軍，並擁有洲際彈道飛彈、彈道飛彈潛艇、戰略轟炸機組成的三位一體的核打擊能力。其綜合軍事實力也位居世界第二，僅次於美國，但是在嚴格訓練與頑強作戰意志力方面，不輸美國。

現役人數

230萬人，備役人數823萬人，加上14個武警機動師約18萬人，可以參戰人數共計1千零71萬人。

中國人民解放軍是由中國共產黨締造領導，共產黨牢牢掌控一切，用中國特色社會主義理論體系武裝的人民軍隊，是中華人民共和國的武裝力量。其宗旨是：「緊緊地和人民站在一起，全心全意地為人民服務」。

「共軍的軍人誓詞」

「我是中國人民解放軍軍人，我宣誓：服從中國共產黨的領導，全心全意為人民服務，服從命令，嚴守紀律，英勇頑強，不怕犧牲，苦練殺敵本領，時刻準備戰鬥，絕不叛離軍隊，誓死保衛祖國。」

宋兆文指出，中國為傳統陸權大國，陸軍是中國人民解放軍的主體力量，是主要在陸地進行作戰任務的軍種，由步兵、裝甲兵、炮兵、陸軍防空兵、陸軍航空兵、工程兵、防化兵、通信兵等兵種和各種專業勤務部隊組成，共155萬人，其中機動部隊85萬人，地方守備部隊70萬人，規模世界第一。

中國人民解放軍海軍由潛艇部隊、水面艦艇部隊、海軍航空兵、海軍岸防兵、海軍陸戰隊等兵種及專業部(分)隊組成，共29萬人，擁有1艘航空母艦、28艘驅逐艦、82艘護衛艦、26艘坦克登陸艦、28艘中型登陸艦、58艘柴電潛艇、13艘核潛艇、45艘近岸飛彈艇，海軍下轄北海、東海、南海三個艦隊和海軍航空兵部。

中國人民解放軍空軍有39萬名現役軍人，裝備有飛機2700餘架，其中包括1100餘架戰鬥機、121架轟炸機、180架強擊機,450架運輸機，是繼美國空軍和俄羅斯空軍之後世界第三大的空軍部隊。

宋兆文指出，中國人民解放軍火箭軍，具備：洲際、長程、中程、短程核子攻擊能力、轄第六十一基地（駐安徽省黃山市）第六十二基地（駐雲南省昆明市）第六十三基地（駐湖南省懷化市）第六十四基地（駐青海省西寧市、甘肅省蘭州市）第六十五基地（駐遼寧省瀋陽市）第六十六基地（駐河南省洛陽市）第六十七基地（駐陝西省寶雞市）第六十八基地（駐河南省洛陽市）第六十九基地，以機動發射旅為作戰編制。

備有：東風-5洲際彈道飛彈、東風-11短程彈道飛彈、東風-15短程彈道飛彈、東風-16短程彈道飛彈、東風-21中程彈道飛彈、東風-26中程彈道飛彈、東風-31洲際彈道飛彈、東風-41洲際彈道飛彈、東風-17短程彈道飛彈、以及長劍-10巡弋飛彈等各式飛彈，戰力強大，官兵約15萬人，由中央軍委會直接指揮。

解放軍戰略支援部隊，主要的使命任務是支援戰場作戰，在航天、太空、網絡和電磁空間戰場，能取得局部優勢，保證作戰的順利進行。戰略支援部隊的任務包括：對目標的探測、偵察和目標信息的回傳；承擔日常的導航行動，以及北斗衛星和太空偵察手段的管理工作；承擔電磁空間和網絡空間的防禦任務。

以上就是台獨份子所說紙老虎的長相，相信各位朋友，對台獨份子狂言夢囈自有評價！

2018年1月1日人民解放軍首次執行天安門廣場升國旗任務。新華社
2018年1月1日人民解放軍首次執行天安門廣場升國旗任務。新華社
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