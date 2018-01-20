【重磅快評】「搞人民的飛機」這一招 已不管用了

2018-01-20 08:03 聯合報 主筆室



為了抗議陸方M503航路的全面啟用，蔡英文政府決定不計後果地表達憤怒，拿兩家大陸航空公司開刀，不核准其春節航班的申請，估計影響五萬旅次。

誰都知道，被開刀的其實不是陸航，而是在大陸從商、就業、求學的台灣人。五萬個座位賣不了，一堆人一定滯留在大陸，在大陸過春節，想必更有中國年的年味。

這可能正是蔡政府要的結果，凡是到大陸發展的台灣人很可能就是懷有貳心的叛徒，回不來倒是省了心，免得看了就煩。這些人反正也不是她的票，得罪了又何妨？如果弄出了連鎖效應，逼出對岸的反制措施，將長榮華航的兩岸航班也大幅縮減，年底的地方大選台商台生就回不來投票了，更減掉藍營的一大票源，增加綠營縣市當選或連任的機率，豈不快哉！

要不然，很難想像有什麼政府會懲罰自己的人民當成對抗的籌碼，這已不是愚昧，而是惡毒了。

最近笨蛋與壞蛋又成了民眾關心的議題，如果這次的懲罰委實是為了對付人民，那蔡英文就坐上了新的「壞總統」的寶座，與陳水扁並駕齊驅；就姑且相信她真的不是要對付自己的民眾好了，但這也只能被解釋為愚蠢不堪罷了，蔡總統難道就願意跟馬英九劃歸同類？

所以稱之為蠢，是因為明知是一種蚍蜉撼樹的行徑，卻無怨無悔地硬幹到底，除非別有居心，那就只剩一個蠢字可以解釋！更何況，M503是人家光明正大從ICAO申請核准的航路，這樣大張旗鼓地抗議，已跟耍賴沒有什麼差別！

要耍賴也沒有關係，至少要有一些技巧與實力，譬如朝鮮半島上的金正恩，他的實力就在於其發展核武與導彈的迅猛進展，搞得美國上也不是下也不是，可是金正恩的導彈畢竟是射向日本海或更遠的北太平洋上，而不是落在人民的頭上，蔡英文政府這一招，真的令人摸不著邊！

昨同一天，對岸的國家統計局公布了2017年的GPD總量與增速，全年總量突破了80兆大關，達到82兆餘人民幣，而增速亦即經濟成長率則有6.9%。換算匯率約等於12.9兆美元，除以大陸13.79億人，其人均GDP已達9379美元。亦即，大陸的人均GDP距離一萬美元門檻，只有一步之遙，距離步入高收入經濟體（人均所得1萬2235美元）也已不是難題！

當對岸已經急行奔前，台灣民眾需要一個沈著不亂，更有能力與遠見的政府，「搞人民的飛機」這一招，已經不管用了。