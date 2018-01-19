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續拚國艦國造！海軍新型運輸艦 加碼十億預算四度招標

2018-01-19 05:12聯合報 記者洪哲政╱即時報導

規劃中的新型兩棲船塢運輸艦排水量1萬噸，艦身長度為153公尺，續航力約7千海浬，...
規劃中的新型兩棲船塢運輸艦排水量1萬噸，艦身長度為153公尺，續航力約7千海浬，船速最高21節。 報系資料照
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海軍代號「鴻運計畫」的新型兩棲船塢運輸艦，歷經三次流標，國防部採購室今天（19日）公告第四度招標，船體載台預算，從原先37億0204萬元，提升到46億3576萬元。希望能順利標出，為蔡政府「國艦國造」政策衝出政績。

海軍計劃，耗資62億9700萬元，在5年內興建1艘新型兩棲船塢運輸艦原型艦，預劃在2021年交艦測試後服役，計劃用以取代旭海級船塢登陸艦，希望大幅提升國軍兩棲登陸的速度與能量與國外人道救援能力。預算中船體載台原規劃37億204萬元，供民間投標，其他預算用於武器系統、技術服務等。

但「鴻運計畫」招商過程不順。國防部去年4月12日至5月10日起首度對外公告招商，最後竟因無造船廠投標而撤案；6月21日至7月10日二度招商，僅有中信造船一家投標，不符「政府採購法」須三家以上合格廠商投標的規範，流標收場；國防部7月12日再度公告招商時，此次依「政府採購法」已不受三家廠商投標的條款限制，最後仍僅中信造船投標，但國防部截止投標後進行資格審查，卻發現中信造船計畫書所提裝備系統缺項，不符招標規範，因此被判定為資格不符，導致該案第三度流標。

過去曾了解或參與投標的台船和中信，都認為船體載台預算過低無法執行，或將面臨鋼板漲價，未來視國防部對預算、規格後續處置，再決定是否投標。

歷經三次流標，國防部採購室今天（19日）公告此案第四度招標，船體載台預算，從原先37億204萬元，提升到46億3576萬元，提升近10億元預算，希望能降低廠商疑慮。

而鴻運計畫是蔡英文政府首樁「國艦國造」案，歷經三度流標，今日起開標，預劃2月26日截標，若再無人投標，恐再度重創蔡政府的國艦國造政策。

海軍表示，規劃中的新型兩棲船塢運輸艦排水量1萬噸，艦身長度為153公尺，續航力約7千海浬，船速最高21節，戰時可搭載兩棲登陸艦運載作戰用兩棲登陸艦艇、AAV-7兩棲突擊車、重型車輛、悍馬車與直升機等；兩棲船塢運輸艦在平時可作為海上野戰醫院，若遇國外發生重大天災時，可執行跨國人道救援任務。

而規劃中的新兩棲船塢運輸艦，戰系部分計劃由中科院整合，船體內傾具匿蹤設計，採用封閉式桅杆，計劃配備中科院開發的三維對空搜索雷達。艦上各砲位武器系統則包括MK-75 76mm快砲、2座MK-15方陣近迫武器系統、兩座「海劍羚」防空飛彈等。

海軍代號「鴻運計畫」的新型兩棲船塢運輸艦，歷經三次流標，國防部採購室今天（19日...
海軍代號「鴻運計畫」的新型兩棲船塢運輸艦，歷經三次流標，國防部採購室今天（19日）公告第四度招標，船體載台預算，從原先37億0204萬元，提升到46億3576萬元。翻攝政府採購網頁
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