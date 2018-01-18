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新加坡航空展 未邀我國防部長引發關注

2018-01-18 00:17聯合報 記者程嘉文黃國樑／台北報導

國防部長馮世寬。 圖／聯合報系資料照片
國防部長馮世寬。 圖／聯合報系資料照片
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兩年一度的新加坡航空展，將於下月六日至十一日，在新加坡樟宜機場舉行。消息人士透露，星國並未按照往例，邀請我國國防部長前往參觀。在中共方面不斷施壓星方減少與台軍事合作，先前一度扣留星光部隊船運返國裝甲車的情況下，國防部長馮世寬未被邀請，引發國安系統關注。

外交部發言人李憲章與國防部軍事發言人陳中吉，對此均維持一貫低調態度，表示「沒有評論」。

新加坡航展是世界三大航空展之一，展覽主題除了航空產業，還包括防務技術展與機場設備技術展。兩年一度的慣例，時間都在春節前後，規模逐年擴大。

兩年一度的「部長航展之旅」，堪稱近年我國與新加坡階層最高的軍事交流行程。二○一二年二月，民進黨立委薛凌透露，國防部長高華柱應新加坡軍方之邀，以參觀航展名義祕密前往訪問；在此之前，雙方已久未進行國防部長級的軍事交流。

當時國防部對此否認高華柱「獲邀訪星」，僅證實他率團參觀航展，以了解先進國防科技趨勢。二○一四年的航展，國防部長嚴明也被媒體拍到，在星國空軍人員陪同下參觀。二○一六年航展，雖然馬政府已經進入看守期，但高廣圻部長仍獲邀前往。

新加坡與台灣的軍事合作起於一九七○年代初期：新加坡國防軍成立時，國軍曾給予相當協助，並提供訓練場地，讓新加坡派遣星光部隊來台訓練。早年國軍為突破外購武器限制，新加坡也曾扮演「白手套」角色。海軍敦睦艦隊從一九七三至二○○三年，曾訪問新加坡廿四次，高居目的地榜首。但隨蔣經國總統去世、星國與北京建交、中國大陸軍事力量崛起等因素，近年交流趨低調。

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