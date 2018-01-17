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太開心！成功嶺義務役男歷史最後一抽 沒金馬獎

2018-01-17 00:31聯合報 記者趙容萱／台中報導

今年起徵兵制走入歷史，最後一梯成功嶺新訓義務役男昨天抽籤。 圖／陸軍司令部提供
今年起徵兵制走入歷史，最後一梯成功嶺新訓義務役男昨天抽籤。 圖／陸軍司令部提供
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最後一梯成功嶺新訓義務役男昨天抽籤結訓，服役地點都在本島。 圖／陸軍司令部提供
最後一梯成功嶺新訓義務役男昨天抽籤結訓，服役地點都在本島。 圖／陸軍司令部提供
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今年起徵兵制走入歷史，民國八十三年以後出生的役男，改服四個月軍事訓練役。一百六十一名由陸軍代訓的最後一梯成功嶺新訓義務役男昨天抽籤結訓，服役地點都在本島，以海巡署最多，沒有「金馬籤」，役男今天起放假三天後就下部隊報到。

成功嶺是國內最具代表性的新訓中心，義務役男都必須在新訓中心接受新兵訓練，「菜鳥」磨練成「老鳥」，成為不少服役者當兵最深刻記憶，甚至還被拍成電視劇「新兵日記」，但未來將以訓練志願役為主。成功嶺大門旁軍用品店也從鼎盛期十多家，只剩二家。

陸軍司令部指出，陸軍最後一批、第二二二五梯次代訓的一百六十一名義務役男，在成功嶺接受四個月新兵訓練後，昨天抽籤決定服役地點、役別；役男最怕的「金門、馬祖」沒有需求徵兵，全數留在本島服役。

這批義務役男昨天完成抽籤後結訓放假，成群結隊步出營區。王姓士兵說，有長官提到是最後一梯訓練的義務役士兵，會特別「訓練、照顧」，他一開始覺得自己運氣不好，要多花八個月當兵，後來覺得很值得。

江姓士兵說，他讀大學時就聽聞義務役將結束，原本想說延後入伍可以改服四個月軍事訓練役，才會選擇讀完研究所才當兵，沒想到還是趕上義務役「末班車」，雖然多服役八個月，但換個角度想「經過完整訓練才叫當兵」。

即便這一批沒有「金馬獎」，家住新竹、碩士畢業的劉興達轉服志願役，自願至馬祖南竿服役。

劉興達說，既然要花時間當兵，就應該充實度過，他選擇轉至離島服志願役，原因是任務較單純，他抱持邊看邊學心態，且當兵一輩子只有一次，選擇與一般人不一樣的軍旅，才是最聰明的選擇。

【記者洪哲政／台北報導】史上最後一梯「義務役」入營，意謂國防部將實現「一○七年不再徵集義務役男入營服役」的承諾，國軍今年應達成「全志願役」目標。但事實上國軍今年距離「募兵制」計畫所訂志願役人力十七萬六千四百人目標，至今仍有一萬五千六百餘人的差距，目前在營的一萬一千五百九十二名義務役官士兵，今年陸續退伍全數離營後，國軍整體人力恐將再創新低。

國防部長馮世寬前年就公開承諾，「一○七年不再徵集義務役男入營服役」。國防部說，這項承諾是鑑於近年志願士兵穩定成長，義務役人力需求減少及一○七年後可徵役男逐年遞減，考量人員退補實況，預判「一○六年底士兵編現可達百分之九十，已能滿足部隊需求」，今年起不再徵集義務役男入營服役，八十二年次以前出生役男全數轉服一年役期替代役，八十三年次以後出生役男徵集實施四個月常備兵役軍事訓練。

但立法院預算中心發現，一○四年度國軍志願役加上義務役人數還有十八萬餘人，但近年在志願役增補人數遠不如義務役退離人數下，至一○六年八月底，志願役及義務役合計數僅十五萬五千五百零六人，一○七年義務役官士兵今年全數退伍離營後，國軍整體人力人數恐將再創新低。立法院質疑，在招募人力成長速度過緩之下，國防部是否確能填補義務役退伍後所留戰力缺口，不無疑慮。

立法院指出，義務役退場後，近年志願役人力的增加有限，且增幅有逐年下滑趨勢，實難對其未來人力增補成果樂觀以待，國防部須妥謀對策。

役男志願役國軍

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