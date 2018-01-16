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徵兵制走入歷史 末代成功嶺新訓役男抽籤

2018-01-16 18:59中央社 台中16日電

成功嶺大營門（一號門）。聯合報系資料照
成功嶺大營門（一號門）。聯合報系資料照
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今年起徵兵制走入歷史，役男將改服軍事訓練役，最後一梯到成功嶺新訓的義務役男今天抽籤，接著放結訓假，有士兵認為自己是最後一梯運氣不好，但有人覺得能完整訓練才叫當兵。

今年起民國83年後出生的役男，將由傳統1年的義務役，改服4個月的軍事訓練役，今天第2225梯次末代陸軍的161名役男，在台中成功嶺營區抽籤，決定到基地服役的地點與類別，有役男抽到金門、馬祖等外島，也有的抽到離家鄉較近的基地，幾家歡樂幾家愁。

家住新竹的役男劉興達表示，既然要花1年的時間當兵，那就應該要充實度過，他選擇轉服志願役，並自願至馬祖南竿服役，他認為外島任務較單純且兵役一輩子只有一次，選擇與一般人不一樣的軍旅，才是最聰明的選擇。

陸軍十軍團政戰主任文天佑受訪表示，未來將持續承接軍事訓練役的業務，新兵入伍都是整套的模式化課表，不再會有抽籤、下基地的過程，訓練都是在營區內完成。

16日下午5時起受訓的新兵陸續放結訓假，成群結隊步出營區，互相慶祝呼喊並道別。王姓士兵說，在軍中有長官提到是最後一梯訓練的義務兵，會特別「訓練、照顧」，他一開始覺得自己運氣不好，結訓後覺得雖然要多花8個月，但是很值得。

江姓士兵說，他就讀大學時，就有聽聞義務役將結束，原本想說延後入伍可以改服4個月的軍事訓練役，因此就讀完研究所才當兵，但還是趕上義務役的「末班車」，雖然如此還是覺得經過完整訓練才叫當兵。

役男陸軍馬祖

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