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台灣飛彈預警系統 已接近完成

2018-01-15 00:00聯合報 記者洪哲政／台北報導

夏威夷居民一早接到飛彈來襲警報，圖為檀香山市區。台灣軍方私下透露，台灣建置預警系...
夏威夷居民一早接到飛彈來襲警報，圖為檀香山市區。台灣軍方私下透露，台灣建置預警系統幾近完成。 （美聯社）
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針對北韓飛彈威脅，我方也建置了一套預警系統。國防部發言人陳中吉昨日表示，這套預警機制目前仍在測試階段，國防部會在適當時機作實際測試，系統必須周延，預警機制必須嚴謹。但他強調，不是每次他國發射飛彈我們都會對民眾發布警報，而是經過國防部研判與解算後，確認飛彈會對我國產生威脅的情況下，才會進行預警。

據了解，未來警報系統將雙軌並進，軍方負責防空警報，但手機簡訊與電視螢幕，則由國安單位透過其他部會發送。軍方私下透露，系統幾近完成。

飛彈國防部北韓國安

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