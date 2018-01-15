台灣飛彈預警系統 已接近完成

2018-01-15 00:00 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ／台北報導



夏威夷居民一早接到飛彈來襲警報，圖為檀香山市區。台灣軍方私下透露，台灣建置預警系統幾近完成。 （美聯社） 分享 facebook

針對北韓飛彈威脅，我方也建置了一套預警系統。國防部發言人陳中吉昨日表示，這套預警機制目前仍在測試階段，國防部會在適當時機作實際測試，系統必須周延，預警機制必須嚴謹。但他強調，不是每次他國發射飛彈我們都會對民眾發布警報，而是經過國防部研判與解算後，確認飛彈會對我國產生威脅的情況下，才會進行預警。

據了解，未來警報系統將雙軌並進，軍方負責防空警報，但手機簡訊與電視螢幕，則由國安單位透過其他部會發送。軍方私下透露，系統幾近完成。