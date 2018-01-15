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我砸高額訴訟費 佣金案終討回權益

2018-01-15 00:15聯合報 記者洪哲政許家瑜／台北報導

我國對法軍購涉及佣金案訴訟成果 圖／聯合報提供
我國對法軍購涉及佣金案訴訟成果 圖／聯合報提供
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法國空中巴士（Airbus）旗下的馬特拉集團一九九二年因涉及出售飛彈給台灣的爭端，已被判支付一點零四億歐元（約台幣卅七點三億元）罰款給台灣。國防部發言人陳中吉昨表示，因與廠商簽訂保密條款，對於訴訟案件沒有評論。

馬特拉集團是法國公司，生產捷運系統、汽車、腳踏車、航空、武器產品，旗下有不同公司分別負責不同業務。一九九三年馬特拉曾承包捷運木柵線機電工程，因工程延宕控告台北市政府捷運局，纏訟十餘年後，獲賠新台幣十六億四千萬元；而我國幻象戰機採購案中有關飛彈品項，則是向馬特拉旗下的馬特拉防衛部門進行採購，並於一九九七年順利購入。

我國於一九九二年向法商磋商採購幻象戰機與配備的飛彈，契約言明不得有佣金。一九九七年順利購入幻象戰機，以及四八○枚魔法二型短程空對空飛彈、九六○枚雲母中程空對空飛彈，成為台灣空防主力。我方當年十分意外法方同意輸出中程空對空飛彈，因此加碼採購，其後催化美方出售F-16戰機給我國。

不過，F-16每架只要三千萬美元，幻象戰機卻要五千萬美元，引起涉有高額佣金質疑。國防部去年聘請法國的法務人員，以「龍飛專案」為代號，針對幻象戰機採購涉佣金案提出仲裁，空軍司令部也派出十二人小組赴法參與仲裁程序，爭取我方的權益，法律顧問合約金額達到台幣一億七千多萬元。

幻象戰機飛彈法國F-16空中巴士

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