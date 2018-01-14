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兩枚中程飛彈毀三峽大壩？林郁方：最後舉白旗恐是台灣

2018-01-14 16:16聯合報 記者洪哲政╱即時報導

有學者公開主張我國應優先部署1000枚中程飛彈，「兩枚就可炸掉三峽大壩」。國民黨智庫「國家政策研究基金會」外交及國防組召集人林郁方評論說，攻擊長江三峽大壩的確可以結束戰爭，只不過，屆時舉白旗的恐怕是滿目瘡痍的台灣。

台灣北社日前舉行演講活動，淡江大學整合戰略科技中心執行長蘇紫雲出席時以「安全的總合：台灣應善用戰略機遇－從m503談起」為題演講。他認為面對中國軍機繞台和M503航線的舉動，台灣應朝「國防經濟」的方向發展，必須有正確的投資，例如優先部署1000枚中程飛彈，兩枚就可炸掉三峽大壩。

林郁方今天透過臉書表示，學國防有三個境界。第一境界，對性能強大的武器很著迷。第二境界，對用兵致勝的戰術很著迷。第三境界，對不戰而屈人之兵的戰略很著迷。

林郁方説，先不談兩枚中程導彈是否足以摧毀三峽大壩，目前除了恐怖組纖，應該沒有任何國家會愚蠢地把敵人的大水壩或核電廠，當作戰爭目標，因為這將危及無數平民的生命，而必然會被全世界譴責或制裁。此外，除非對方無力反擊，否則它必然會用更可怕的武器進行報復。

他表示，攻擊長江三峽大壩的確可以結束戰爭，只不過，屆時舉白旗的恐怕是滿目瘡痍的台灣。

三峽大壩。新華社
三峽大壩。新華社
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林郁方飛彈
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