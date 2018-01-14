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空軍採購魔法和雲母飛彈 法商違約遭罰

2018-01-14 13:39中央社 台北14日電

空中巴士因馬特拉售台飛彈案遭罰1億餘歐元。空軍1992年間向法商購買幻象戰機以及魔法和雲母飛彈，法商疑違約支付佣金，空軍2012年向巴黎國際商會仲裁法庭提出仲裁。

法國馬特拉防衛公司（Matra Group）1992年出售飛彈予台灣，交易引發雙方訴訟。已將馬特拉併入旗下的空中巴士（Airbus）被判需支付1億400萬歐元給台灣。空中巴士發表聲明說，它已接獲諭令，要求支付罰款，理由是「有關出售那批飛彈違約的提訴」。

軍方在90年代先後向法國採購拉法葉艦及幻象戰機，軍方要求這兩大採購案不得有違法支付佣金情形，否則就會依合約要求賠償。但法方違約支付大額佣金，在拉法葉艦案方面，海軍多年訴訟後勝訴，法方已在2011年將8.75億美元匯給台灣。

幻象戰機部分，台灣在1992年間以新台幣1600億元預算向法方購買60架幻象2000-5戰機以及480枚魔法飛彈和960枚雲母飛彈等空對空飛彈。法國世界報2001年10月報導指出，法國司法當局調查拉法葉艦案時，查出軍火商汪傳浦存放在瑞士、盧森堡及列支敦士登的款項也包括幻象戰機案的佣金，金額高達24億法郎。

受到拉法葉艦案勝訴的鼓舞，空軍2012年底就幻象戰機採購案正式向巴黎國際商會仲裁法庭提出仲裁，去年進入實質審理階段。

幻象戰機採購案分為多個部分，包括戰機本身、電子系統、發動機、飛彈等，幻象戰機製造商達梭（Dassault Aviation）、國防電子供應商泰雷斯（Thales）以及發動機製造商賽峰集團（Safran）在去年10月底聲明因為「商業爭端」分別遭罰款1.34億歐元、6400萬歐元和2900萬歐元。

而空中巴士遭罰款的原因是「有關出售那批飛彈違約的提訴」，軍方官員表示，指的就是馬特拉集團當年在幻象戰機案當中，出售給台灣的雲母飛彈和魔法飛彈。

根據國防部2017年度預算書指出，空軍去年編列了「龍飛專案」業務費新台幣4771萬元，派出12人小組赴法參與仲裁程序，爭取比照拉法葉艦佣金案模式，將幻象佣金款交還台灣。

根據預算書，4771萬元中，有4500萬元為「按日按件計資酬金」，也就是聘請專業律師及打官司的相關費用。

國防部發言人陳中吉對此事則表示，沒有評論。

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