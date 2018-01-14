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驚！七星山出現新火山作用爆裂口？連日冒白色氣體

憲指部部慶 憲兵快反連操演

2018-01-14 01:53聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國防部憲兵指揮部昨日舉行86週年部慶大會，由參謀總長李喜明上將主持，會中邀請憲兵前輩「回娘家」，一同參與慶祝大會、戰力展示及餐會等活動。已更名為「202指揮部快速反應連」的憲兵機車連，更名後首度操演多項精彩編隊行進與隊形變換。

憲兵指揮部也進行戰力展示，由202指揮部快速反應連、憲兵特勤隊擔綱，包括編隊行進、射擊、反恐等多項操演，內容精彩，極具震撼力，新一代憲兵同仁的好表現，獲得全場老前輩們一致掌聲肯定。

國防部憲兵指揮部昨日舉行86週年部慶大會，已更名為「202指揮部快速反應連」的憲...
國防部憲兵指揮部昨日舉行86週年部慶大會，已更名為「202指揮部快速反應連」的憲兵機車連，進行更名後首度戰技操演。圖/軍聞社
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憲兵反恐國防部
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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