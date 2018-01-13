重新印證「硬漢嶺」由來 憲兵恢復觀音山行軍訓練

2018-01-13 16:15 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



新北市觀音山上有一條「硬漢嶺」登山步道，今成為知名登山健行地點，北海岸及觀音山國家風景區管理處就記載，這是昔日憲兵學校曾在此訓練「硬漢精神」而得名。憲兵訓練中心日前實施中斷20多年的「硬漢嶺行軍」訓練，百餘位官兵在低溫下攜槍進行27公里的登山挑戰，重新印證硬漢嶺的由來。

北觀處官網記載，海拔616公尺的硬漢嶺，是觀音山的最高山峰，因昔日憲兵學校曾在此訓練「硬漢精神」而得名，嶺上有一座牌樓，兩旁一副石刻對聯：「走路要找難路走，挑擔要揀重擔挑；為學硬漢而來，為作硬漢而去」。

由「硬漢嶺」登高遠眺，101大樓、新光大塿、圓山飯店、關渡大橋、淡水、八里等大台北地區美麗景緻及周邊秀麗的十八連峰，一覽無遺，是著名的登山健行地點。

國防部指出，民國51年，憲兵訓練中心為了訓練當時學員的體能，而徒手開闢了一條直登山頂的石階步道，當時稱之為「硬漢路」。不少特勤隊如海巡和憲兵，都會來此進行體能訓練。

軍聞社報導指出，為訓練官兵不畏風寒，依然能在訓練中保持最堅強的意志與戰力，憲兵訓練中心日前實施「硬漢嶺行軍」訓練，由即將結訓的社青106-4梯與陸軍官校分科班學員，進行27公里的挑戰。