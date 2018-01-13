親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍綠各黨拚選戰
廢除監院聲浪高
勞基法變革爭議
蔣經國逝世卅年
水利會改制修法
政治
軍事
綜合

重新印證「硬漢嶺」由來 憲兵恢復觀音山行軍訓練

2018-01-13 16:15聯合報 記者洪哲政╱即時報導

新北市觀音山上有一條「硬漢嶺」登山步道，今成為知名登山健行地點，北海岸及觀音山國家風景區管理處就記載，這是昔日憲兵學校曾在此訓練「硬漢精神」而得名。憲兵訓練中心日前實施中斷20多年的「硬漢嶺行軍」訓練，百餘位官兵在低溫下攜槍進行27公里的登山挑戰，重新印證硬漢嶺的由來。

北觀處官網記載，海拔616公尺的硬漢嶺，是觀音山的最高山峰，因昔日憲兵學校曾在此訓練「硬漢精神」而得名，嶺上有一座牌樓，兩旁一副石刻對聯：「走路要找難路走，挑擔要揀重擔挑；為學硬漢而來，為作硬漢而去」。

由「硬漢嶺」登高遠眺，101大樓、新光大塿、圓山飯店、關渡大橋、淡水、八里等大台北地區美麗景緻及周邊秀麗的十八連峰，一覽無遺，是著名的登山健行地點。

國防部指出，民國51年，憲兵訓練中心為了訓練當時學員的體能，而徒手開闢了一條直登山頂的石階步道，當時稱之為「硬漢路」。不少特勤隊如海巡和憲兵，都會來此進行體能訓練。

軍聞社報導指出，為訓練官兵不畏風寒，依然能在訓練中保持最堅強的意志與戰力，憲兵訓練中心日前實施「硬漢嶺行軍」訓練，由即將結訓的社青106-4梯與陸軍官校分科班學員，進行27公里的挑戰。

百餘官兵日前頂著低溫，行軍部隊在寒冷的清晨中，自憲訓中心出發，沿外寮路、108縣道至凌雲禪寺，稍作休息後，再沿著陡峭的登山步道直攻硬漢嶺，儘管因為不中斷的雨勢，讓登山步道的石階更加濕滑，但行軍官兵們依舊邁開步伐，直接攻頂，並在「硬漢碑」前合影留念。

憲兵恢復硬漢嶺行軍訓練。圖/軍聞社
憲兵恢復硬漢嶺行軍訓練。圖/軍聞社
分享
軍聞社報導指出，為訓練官兵不畏風寒，依然能在訓練中保持最堅強的意志與戰力，憲兵訓...
軍聞社報導指出，為訓練官兵不畏風寒，依然能在訓練中保持最堅強的意志與戰力，憲兵訓練中心日前實施「硬漢嶺行軍」訓練，由即將結訓的社青106-4梯與陸軍官校分科班學員，進行27公里的挑戰。圖/軍聞社
分享
軍聞社報導指出，為訓練官兵不畏風寒，依然能在訓練中保持最堅強的意志與戰力，憲兵訓...
軍聞社報導指出，為訓練官兵不畏風寒，依然能在訓練中保持最堅強的意志與戰力，憲兵訓練中心日前實施「硬漢嶺行軍」訓練，由即將結訓的社青106-4梯與陸軍官校分科班學員，進行27公里的挑戰。圖/軍聞社
分享

憲兵登山步道低溫
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

相關新聞

微型飛彈突擊艇受矚 國軍操快艇最猛的是他們

2018-01-13 16:13

陸百架直升機1小時渡台海？專家：千架來都能幹掉

2018-01-12 16:43

引領駕機來歸風潮 國防部為共軍首位投台的楊得才正名

2018-01-12 12:48

李喜明談微型飛彈突擊艇構想 來自雄三誤射事件啟發

2018-01-12 11:28

投誠失事殞命58年 反共義士楊得才「正名」

2018-01-11 19:26

中科院端戰車性能提升案 裝甲專家：自嗨笑話

2018-01-11 19:11

影／《軍情站》一個都不能少 高山特戰救兄弟

2018-01-11 17:37

空軍海鷗直升機 澎湖海域救回遇險船員

2018-01-11 14:40

難管理 國軍基層幹部怨：阿兵隨便你啦

2018-01-11 14:25

【即時短評】M503事件教訓：原來台灣好多阿Q

2018-01-11 14:22

動輒被告 禁閉生鏽 國軍基層幹部：阿兵隨便你啦！

2018-01-11 11:16

國防部比美國更先進安檢裝備 審計部抓包使用率超低

2018-01-11 10:15
看更多

熱門文章

計程車運匠給謝金河的衝擊 孫大千3點不同意見

2018-01-12 23:56

總統輔選管制規模直逼燈會！警政署長一通電話急緊縮

2018-01-13 00:38

震撼彈！8名總統府人權諮委批勞基法開啟過勞大門

2018-01-13 13:40

重新印證「硬漢嶺」由來 憲兵恢復觀音山行軍訓練

2018-01-13 16:15

徐國勇斥班表離譜 公視主持人：院長來上節目澄清

2018-01-13 15:28

中興新村管制 林明溱：管制很大影響交通、治安

2018-01-12 21:16

鄭自才：若刺蔣重來一次 那一槍要打準一點

2018-01-13 15:19

賴清德官邸越修越大洞 官舍「錢沾」事件簿

2018-01-13 08:00

影╱民怨「搞戒嚴嗎？」 蔡英文輔選千警層層保護

2018-01-13 10:21

段宜康批膜拜蔣經國？柯文哲：沒有膜拜他啊！算了

2018-01-13 13:07

綠南市長初選花費像選總統？李俊毅：有史以來最嚴重一次

2018-01-13 00:38

影／蔡英文：不能怕得罪人就不做事

2018-01-13 15:43

國民黨熱鬧紀念蔣經國逝世 紀念大會蔣家無人出席

2018-01-13 11:52

退回勞基法公投要花5千萬 梁文傑：發動者請付賬

2018-01-13 14:04

馬英九質疑《破局》作者：蔣經國因江南案才決定政治開放

2018-01-13 00:08

新聞眼／抹黑？抹紅？綠南市初選刀刀見骨

2018-01-13 00:38

微型飛彈突擊艇受矚 國軍操快艇最猛的是他們

2018-01-13 16:13

美麗華高球場 無預警資遣18員工

2018-01-13 00:08

事前約定加班只給補休 勞動部：無效

2018-01-13 13:38

蔣經國銅像安立彰化市公所 民進黨籍市長也敬崇

2018-01-13 15:45

蔡英文到中興新村輔選 各個警分局分區管制

2018-01-13 05:27

國民黨中山堂辦音樂會紀念 蔣經國透過保留席缺席參與

2018-01-12 22:46

推崇蔣經國推動民主 馬英九：台灣新威權體制蠢蠢欲動

2018-01-13 11:54

監委被提名人贊成廢監察院 林濁水：演什麼戲？

2018-01-13 11:28

陳幸妤登大螢幕 同學蘇巧慧：怎麼沒有我

2018-01-12 19:54

兩個黨主席之戰 蔡英文直搗吳敦義故鄉南投輔選

2018-01-13 10:53

李家同：小孩不認識爸爸 工程師加班過勞太嚴重

2018-01-12 21:51

紀念蔣經國遭酸沒出息 吳敦義：難道無君無父無國無家

2018-01-13 11:53

觀察站／西瓜改偎誰？「後陳菊時期」 考驗軍心

2018-01-12 22:53

廢監院？5監委被提名人贊成

2018-01-13 00:49

御廚憶蔣經國：剩一口飯也會打包

2018-01-13 13:28

徐永明暗指民進黨不識貨 網羅李國禎當棟梁

2018-01-13 11:34

蔣經國逝世30週年 馬英九至大溪陵寢謁陵

2018-01-13 08:54

屢被打壓 勞團：政府還幻想勞資協商 根本只有資方說的算

2018-01-13 00:08

觀察站／監院專業優先？服務政治？待觀察

2018-01-13 00:38

台制裁陳世憲 美國務院感謝台採取行動

2018-01-13 14:34

藍營年底台北市議員熱戰 國民黨至少提33席迎戰

2018-01-13 13:19

換掉郭建宏 黃安：楚王好細腰 宮中多餓死全為選舉

2018-01-13 10:25

水利會改制 柯建銘：16日協商無共識就表決

2018-01-12 19:58

藍雲林縣黨部主委林文瑞請辭 不選縣長

2018-01-12 22:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top