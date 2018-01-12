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陸百架直升機1小時渡台海？專家：千架來都能幹掉

2018-01-12 16:43聯合報 記者何祥裕╱即時報導

漢光演習中發射愛國者飛彈。聯合報系資料照
漢光演習中發射愛國者飛彈。聯合報系資料照
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陸媒日前報導，共軍將成立空中突擊旅，對台作戰具一定針對性，百架直升機載運部隊，可一小時內橫渡台海，軍事專家宋兆文在臉書貼文分析，若真想用百架直升機突擊台灣，那就是癡人說夢，這一百架直升機飛到台灣上空，就會變成碎片全部報銷。

他指出，百架直升機的突擊，屬於近程大型軍事突擊行動，無論空中編隊或地面實兵演練，都必須反覆演練，演練空中編隊時，因為在近距離，馬上就會被我們雷達清楚明白的偵獲，判斷出敵可能行動，各戰區會立即完成反機降準備。

他說，直升機的機體十分脆弱，輕武器即可將之擊落，美軍在越戰時享有絕對空優，但是直升機卻損失5千多架，絕大部份是被越共用機槍與自動步槍擊落，台灣的空防戰力強大而舉世皆知，我們有充裕而犀利的戰力，把來犯直升機部隊，全部摧毀。

就算戰機拚光了，中長程的防空飛彈也打完了，但是我們還有武裝直升機上的響尾蛇與刺針飛彈，還有超過5千枚的野戰防空飛彈，用這些防空飛彈打來犯敵直升機群，幾乎百發百中。

他說，台灣以HAMMER為載具的八聯裝復仇者飛彈車、四聯裝榭樹野戰防空飛彈、單兵雙聯裝刺針飛彈，四聯裝劍一捷羚防空系統，再搭配上T-92四零炮、T-75二○機砲以及35快炮，編成致命綿密火網，莫說來百架，就算來千架，真還沒打過癮，就統統被幹掉囉。

另外、我們大量的五零機槍、排用機槍、班用機槍，紅隼火箭彈，甚至每個單兵手上的T-91戰鬥步槍撥到連放，也都能幹掉低空的來犯直升機，大家請安啦！

直升機飛彈美軍
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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