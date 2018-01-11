2025前年度國防開支擬增至3817億

2018-01-11 23:10 中央社 台北／香港11日綜合外電報導



台灣的政府官員指出，執政黨計劃增加長期國防開支，投資先進武器系統。若立法院通過預算案，2025年前，台灣年度國防開支預計至少增加20%或新台幣624億元，至3817億元。

普遍認為，當局此舉展現日益堅定的決心，希望打造更強大威懾力量，以對抗中國大陸攻擊。

掌握相關事宜第一手資訊的兩名官員告訴路透社，民主進步黨由總統蔡英文領軍，正致力研擬至2025年的詳盡預算規畫。

其中一名官員指出，蔡總統和她的團隊一再與軍方將領會面，推進訓練與軍備新投資。

國防部提供給路透社的聲明說，當下優先投資項目包括：新型飛彈、無人駕駛飛機、電子戰系統、戰鬥機和彈道飛彈防禦系統。

雖然部分武器將由國內自製，例如8艘潛艦國造的既有計畫，官員指出，台灣提高軍事能力的長期需求，可能意味將向美國採購新武器。

研究亞洲安全議題的美國智庫「2049計畫協會」（Project 2049 Institute）研究員易思安（Ian Easton）說：「如果有3種武器系統，中國的最高指揮部真的希望台灣無法取得，它們將是潛艦、戰鬥機和彈道飛彈防禦系統。台灣當局很聰明地選擇投資這3種武器。」

去年10月，蔡總統宣布，國防開支將每年增加至少2%，可能根據重大軍購需求加以調整。

官員指出，由於今年經濟成長「在軌道上」，台灣國防開支「可能」超出蔡總統宣布的底線。

這兩名官員給路透社的聲明表示：「當局正尋求取消多年的國防開支削減。」

官員指出：「額外的資金短期將用於加強不對稱作戰策略，長期將以國造方式或透過國防採購，升級武器與裝備。」

國防部向路透社證實，電子戰、資訊安全和提高無人機性能，將是今年的優先項目，另外還有升級雷神公司（Raytheon Co）愛國者飛彈防禦系統、洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp）的F16 A/B型戰鬥機及教練機國造等既有計畫。

國防部同時證實改良飛彈發射車的計畫，但並未說明這是否意味將重啟之前的彈道飛彈計畫，或改良現有的巡弋飛彈。兩者可能都會面臨中國大陸的嚴密審視。

這個區域的外交官員正密切關注形勢發展。雖然只有少數國家與台灣建立正式外交或軍事關係，任何的台灣軍力擴增，都可能複雜化中國的戰略領域。

居住於新加坡的戰略分析家哈克斯利（Tim Huxley）表示：「台海軍事平衡正迅速朝中國傾斜，但要起而對抗中國的行動，台灣新政府的準備更充分。」

分析家說，輕忽國防預算多年後，台灣需要進行不對稱戰爭以及戰機與飛彈防禦等先進戰力的雙方面升級。

不對稱戰爭意味利用有限資源，對戰力更強大對手造成難以接受損害。新加坡拉惹勒南國際關係學院（S.Rajaratnam School of International Studies）研究員許瑞麟（Collin Koh）說，台灣希望仰賴不對稱作戰，使中國攻擊台灣的代價太大，而放棄這麼做。

他表示：「台灣人現在也許無法翻轉權力平衡，但他們可以增強能力，提高中國（攻擊台灣）的代價。」（譯者：中央社陳妍君）