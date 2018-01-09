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M503航線爭議 學者：應提高國防預算

2018-01-09 13:49聯合報 記者陳熙文╱即時報導

中國大陸民航局無視兩岸協議，日前逕自啟用M503由南向北航路，以及W121、W122、W123，3條銜接航線，引發爭議。台灣智庫諮詢委員董立文指出，M503航線的啟用不僅會壓縮我國的空防反應時間，也大大增加中國會利用此航線來攻擊台灣的可能，希望政府能夠採取牽制防衛，擴大我國的防禦範圍和縱深。

淡江大學整合戰略與科技中心執行長蘇紫雲則分析，台灣有軟硬兩種手段，柔性回應可以減少飛航班次，硬起來則是防空識別區向西推進。

針對對岸逕自啟用M503航線，兩岸政策協會今舉辦「M503爭議：兩岸互動與區域安全」座談會，出席學者包括董立文、蘇紫雲、兩岸政策協會秘書長王智盛、兩岸政策協會理事長譚耀南和台灣世代教育基金會副執行長張百達。

董立文警告，中國大陸單方面啟用M503航線，未來利用這個航線以軍事武力攻擊台灣的可能性是完全存在的。他認為，台灣未來應該要強調牽制防衛的能力，擴大國家的防禦範圍和縱深，必須取得這方面的相關武器，呼籲政府盡快增加國防預算，達到國家總支出的3%。

王智盛則認為M503爭議是否針對台灣是一個恐嚇，應該要以更大的框架看待。他表示，中國大陸近年面對東亞情勢，不斷在合法的法律邊緣打擦邊球，以「切香腸」的方式去創造既定現實，無論是不斷飛越宮古海峽，試探日本底線，同時也透過漁民不斷推進，在海域上測試日韓的底線。

王智盛認為，以大局觀來看，M503也是中國大陸測試第一島鏈過程中的一環，表面上可能是一個海峽中線的問題，其實也是透過單方面作為造成既定現實的情況，試圖去改變原來的飛航狀況。他猜測，一旦M503航線成為既定事實，接下來中國大陸有可能就會嘗試去突破南海防空識別區。

蘇紫雲則分析，M503航線的啟用將削弱我國的空防識別能力，減少軍事反應的寶貴時間，蔡政府可以柔性反應，降低飛航班次以減少誤判，也可強硬的將防空識別區向西推進作為反制。

M503航線
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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