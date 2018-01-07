戰力提升 OH-58D戰搜直升機作戰隊成軍

2018-01-07 13:26 中央社 台北7日電



陸軍航特部602旅繼編成黑鷹直升機突擊作戰隊後，日前再度將OH-58D戰搜直升機編成為戰搜直升機作戰隊，602旅的戰力提升到新的階段。

陸軍官員今天表示，陸航602旅已先後完成攻擊、突擊與戰搜作戰隊，3種型態的作戰隊到位之後，航空旅已具有獨立作戰能量，將整個航空旅的戰力提升到新的階段。

陸航602旅是以AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機為主力的作戰部隊，過去就已編有2支攻擊直升機作戰隊，去年12月11日編成黑鷹突擊直升機作戰隊，最近又將現役的OH-58D戰搜直升機編成為戰搜直升機作戰隊。

602旅日前舉行「戰搜直升機作戰隊編成典禮」，由指揮官何啟鎮中將主持，並宣達編成命令及頒授軍旗與單位印信。

何啟鎮除肯定單位執行編成任務的戮力付出，使作戰隊編成任務如期、如質完成外；並強調戰搜作戰隊在同仁們的經營下，順利完成各項戰、演訓任務，期勉全體官兵能在既有的基礎上，精益求精，賡續傳承單位光榮傳統，成為保國衛民的堅實勁旅。

OH-58D戰搜直升機是由美國貝爾公司生產，陸軍對美採購AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機的同時，也採購了OH-58D戰搜直升機，前後共計採2批，合計39架。

OH-58D戰搜直升機頂端有一個桅頂偵搜儀，能讓直升機躲在樹欉後方，透過桅頂偵搜儀掌握遠方的敵軍動態。