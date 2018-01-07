北部阿帕契固守灘頭 中部攻擊直升機群這樣編成

2018-01-07 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



陸航602旅舉行戰搜直升機作戰隊編成典禮，由航特部指揮官何啟鎮中將主持。圖／翻攝自陸軍司令部臉書專頁 分享 facebook

陸軍航特部第602旅日前舉行現役OH-58D「戰搜直升機作戰隊編成典禮」，位於台中新社的陸航602旅先後完成攻擊、突擊與戰搜作戰隊編成，已具航空旅獨立作戰能量。

在AH-64E阿帕契攻擊直升機集中在北部601旅固守共軍最可能選擇登陸的桃園海際，台中的航空602旅則是以AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機為主力的作戰部隊，近期已經編成為兩支攻擊直升機作戰隊，在接收UH-60M黑鷹直升機後，去年12月11日編成突擊直升機作戰隊，最近又將現役的OH-58D戰搜直升機編成為戰搜直升機作戰隊，搭配兩支AH-1W主力作戰隊。

OH-58在美陸軍除役前，已經被當成輕攻擊直升機多年，目前我國陸航也採用類似概念，將OH-58D、AH-1W、AH-64E，分別編成輕型、中型、重型等三種攻擊直升機作戰隊，北部的航空601旅，是1個OH-58D輕攻搭配2個AH-64E重攻作戰隊，而中部的航空602旅，則是1個OH-58D輕攻搭配2個AH-1W中攻作戰隊。

美國國防部已在2014年3月正式決定將美國陸軍338架OH-58D戰蒐直升機全部淘汰，並取消原本規劃中的OH-58F升級計劃。我國陸軍持續使用OH-58D，但由於原廠商將不再生產零件，相關零附件將出現斷貨的「消失性商源」問題，陸軍投入4億9千多萬元經費，一口氣備妥12年的裝備零件量，讓戰搜直升機在台繼續服役。

陸軍透過官方臉書粉絲頁披露「戰搜直升機作戰隊編成典禮」由指揮官何啟鎮主持，並宣達編成命令及頒授軍旗與單位印信，典禮過程中莊嚴隆重。何啟鎮除肯定單位執行編成任務的戮力付出，使作戰隊編成任務如期、如質完成外；並強調戰搜作戰隊在同仁們的經營下，順利完成各項戰、演訓任務，期勉全體官兵能在既有的基礎上，精益求精，持續傳承單位光榮傳統，成為保國衛民的堅實勁旅。