華郵專欄作家：美盼台國防開支增加一倍

2018-01-06 11:40 中央社 華盛頓5日專電



「華盛頓郵報」專欄作家潘文（John Pomfret）今天撰文指出，美國總統川普在首份國安戰略報告中強調對台軍售的承諾不變，而美國也希望台灣儘速將國防開支增加一倍。

華盛頓郵報網站今天刊出潘文撰寫題為「中國真能拿下台灣？」的專文，主要引述東西文化中心（East-West Center）資深研究員丹尼．羅伊（DennyRoy）與塔弗茲大學（Tufts University）教授貝克力（Michael Beckley）近來的研究，兩人都質疑中國以武力犯台的能力及意願。兩人都認為，中國無法以武力順利統一台灣。

潘文曾任華郵北京分社社長，除專研中國，也關注兩岸事務，對中國的對台立場及台灣的政治與社會演變都有瞭解。

他說，川普政府在首份國安戰略報告中，凸顯美國在印太戰略中對台灣的重視，更強調美國會維繫美台雙邊的「強健關係」，信守「台灣關係法」下的對台軍售承諾。

潘文還透露，儘管總統蔡英文宣示，希望台灣的國防預算能增加至占國內生產毛額（GDP）的3%，然而，根據川普政府官員透露，美國希望台灣的國防開支能儘速增加一倍。

潘文指出，中國持續軍事現代化，將1/3軍事預算都用於台海戰爭的準備，美國和台灣必須持續合作，加強台灣的防衛能力。

他引述貝克力從戰爭歷史的角度分析，中國如果對台灣想採取「封鎖、入侵及戰略轟炸」這3種策略，都不會成功，原因是過去200年的戰爭史中，沒有任何一個透過封鎖方式、迫使一國交出主權的成功案例，1940年，美國封鎖日本，切斷97%資源進口，最後仍得靠兩顆原子彈結束戰爭。

如果解放軍入侵台灣，貝克力估算，中國第一天能派出最多的兵力為2萬6000人，之後每天約派出1萬5000人，但台灣也有自己的軍事部署，包括早期預警系統、沿海岸置火力、地雷及反艦飛彈等。

他更說，只要美國派出8艘潛艦，就能瓦解解放軍約4成的兩棲部隊兵力、「儘管可能會失去1艘潛艦」。

羅伊則指出，就算中國以軍事方式戰勝台灣，也將失去和平，更損害中國自身經濟及在亞洲的地位，他更以美國在阿富汗和伊拉克面臨的問題為例，提醒中國應思考借鏡。