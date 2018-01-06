親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
勞基法修法爭議
全台空汙嚴重化
藍綠各黨拚選戰
年度新聞大回顧
政治
軍事
綜合

收到這種罰單會笑著付錢 警察情侶發「罰單喜帖」

華郵專欄作家：美盼台國防開支增加一倍

2018-01-06 11:40中央社 華盛頓5日專電

華盛頓郵報」專欄作家潘文（John Pomfret）今天撰文指出，美國總統川普在首份國安戰略報告中強調對台軍售的承諾不變，而美國也希望台灣儘速將國防開支增加一倍。

華盛頓郵報網站今天刊出潘文撰寫題為「中國真能拿下台灣？」的專文，主要引述東西文化中心（East-West Center）資深研究員丹尼．羅伊（DennyRoy）與塔弗茲大學（Tufts University）教授貝克力（Michael Beckley）近來的研究，兩人都質疑中國以武力犯台的能力及意願。兩人都認為，中國無法以武力順利統一台灣。

潘文曾任華郵北京分社社長，除專研中國，也關注兩岸事務，對中國的對台立場及台灣的政治與社會演變都有瞭解。

他說，川普政府在首份國安戰略報告中，凸顯美國在印太戰略中對台灣的重視，更強調美國會維繫美台雙邊的「強健關係」，信守「台灣關係法」下的對台軍售承諾。

潘文還透露，儘管總統蔡英文宣示，希望台灣的國防預算能增加至占國內生產毛額（GDP）的3%，然而，根據川普政府官員透露，美國希望台灣的國防開支能儘速增加一倍。

潘文指出，中國持續軍事現代化，將1/3軍事預算都用於台海戰爭的準備，美國和台灣必須持續合作，加強台灣的防衛能力。

他引述貝克力從戰爭歷史的角度分析，中國如果對台灣想採取「封鎖、入侵及戰略轟炸」這3種策略，都不會成功，原因是過去200年的戰爭史中，沒有任何一個透過封鎖方式、迫使一國交出主權的成功案例，1940年，美國封鎖日本，切斷97%資源進口，最後仍得靠兩顆原子彈結束戰爭。

如果解放軍入侵台灣，貝克力估算，中國第一天能派出最多的兵力為2萬6000人，之後每天約派出1萬5000人，但台灣也有自己的軍事部署，包括早期預警系統、沿海岸置火力、地雷及反艦飛彈等。

他更說，只要美國派出8艘潛艦，就能瓦解解放軍約4成的兩棲部隊兵力、「儘管可能會失去1艘潛艦」。

羅伊則指出，就算中國以軍事方式戰勝台灣，也將失去和平，更損害中國自身經濟及在亞洲的地位，他更以美國在阿富汗和伊拉克面臨的問題為例，提醒中國應思考借鏡。

華盛頓郵報川普解放軍

相關新聞

涼山特勤軍官遭共諜滲透？國防部：兵役舊屬關係

2018-01-06 09:46

衛哨待命班不懼官威獲好評 陸軍部隊覆練這套程序

2018-01-06 12:08

軍友社新春勞軍 謁兩蔣陵寢

2018-01-06 00:41

遼寧艦直穿台海 我軍方全程監偵 總統府說話了

2018-01-06 00:10

遼寧號穿越台海 總統府批：對兩岸關係造成衝擊傷害

2018-01-05 19:57

遼寧艦通過台灣海峽 2100離我防空識別區

2018-01-05 19:47

國防部追加3倍預算 打贏幻象佣金案

2018-01-05 14:38

玩家注意了！無人空拍機誤闖禁航區 最少罰30萬

2018-01-05 12:10

追加3倍法律預算 國防部這樣打贏了幻象佣金案

2018-01-05 11:18

影／《軍情站》國軍野戰自熱餐盒 10分鐘開飯

2018-01-05 10:01

連三年南下…遼寧艦移訓 穿越台灣海峽

2018-01-05 00:00

遼寧艦南下訓練 劉樂妍：遼寧艦是來保護我們的

2018-01-04 23:00

宛如廢墟！國防部軍備局「傘具儲備庫」 將改文資園區

2018-01-04 20:12

遼寧艦將繞台東岸 專家：可能起降艦載機與對抗操演

2018-01-04 18:36

中共遼寧艦航出青島軍港又將繞台 國防部警戒

2018-01-04 18:17

范園焱葬禮 馮世寬親自前往致祭

2018-01-04 18:03

反共義士范園焱辭世 國防部長馮世寬親弔唁

2018-01-04 15:22

陸軍等用7千條卡車胎 遭不肖廠商試圖用假資料矇混

2018-01-04 09:52

反共義士范園焱去世 享壽83歲

2018-01-03 22:03

超前部署防制陸船 海巡艦艇將進駐七美

2018-01-03 19:54

失蹤飛官妻訴哀情 馮世寬：國軍從未忘記何子雨

2018-01-03 17:53

台揪日美區域聯防 中國忙架拐子

2018-01-03 16:42

記得他嗎？失蹤飛官何子雨妻 14天失去2最愛男人

2018-01-03 15:08
看更多

熱門文章

影／因應中共片面啟用M503 IDF戰機擬全年進駐馬公

2018-01-06 09:29

抗議修「勞基法」徐永明敲破議場玻璃鐵鍊反鎖

2018-01-05 16:25

時代黨團靜坐 搬音箱被擋喊：馬英九就這樣倒台的！

2018-01-05 21:05

陸委會要大陸後果自負 專家：根本狗吠火車！

2018-01-06 08:31

時代力量黨團總統府前靜坐抗議 警4次舉牌警告

2018-01-05 22:13

時力轉戰凱道 黃國昌：蔡英文出來面對！

2018-01-05 18:57

遼寧艦直穿台海 我軍方全程監偵 總統府說話了

2018-01-06 00:10

時代力量總統府前抗議 徐永明遭警方阻擋爆口角

2018-01-06 01:05

冷眼集／太陽花翻版 朝野還有協商空間？

2018-01-06 00:41

包正豪：李遠哲不僅不是神 還會睜眼說瞎話

2018-01-06 11:47

柯建銘酸時力悻悻然離開 稱任何阻撓都徒勞無功

2018-01-05 18:54

時代力量占議場 陳為廷攜腳踏車鎖被警阻擋

2018-01-05 17:37

禁食霸占議會阻修勞基法 侯漢廷：因果循環罷了

2018-01-06 07:01

賴清德修官邸惹怨 連勝文：找人畫個符就好了

2018-01-05 21:21

時代立委靜坐凱道 批府發言人「官樣文章聽不下去」

2018-01-05 20:46

涼山特勤軍官遭共諜滲透？國防部：兵役舊屬關係

2018-01-06 09:46

警欲拆時力帳篷未果 府前警民對峙中

2018-01-06 09:37

衛哨待命班不懼官威獲好評 陸軍部隊覆練這套程序

2018-01-06 12:08

杯葛勞基法修正 國民黨與時力聯手占議場160分鐘

2018-01-05 18:08

徐永明破壞立院市定古蹟？北市議員、官員會勘被拒門外

2018-01-05 18:23

護理師半夜加班車禍不算職災 立委：別把勞工當錄音帶

2018-01-05 15:54

徐國勇：院長官邸改門「風水說」非正常國家作為

2018-01-05 18:53

遼寧艦通過台灣海峽 2100離我防空識別區

2018-01-05 19:47

台中11校裝空氣清淨機 中火埋單

2018-01-06 00:02

遼寧號穿越台海 總統府批：對兩岸關係造成衝擊傷害

2018-01-05 19:57

新聞分析／民調如流水 藍營爭搶應戰林智堅

2018-01-05 23:33

反修勞基法 徐永明上鍊自鎖凱道

2018-01-06 09:40

用空氣清淨機該開窗還是關窗？專家建議開小縫

2018-01-06 08:50

總統府秘書長吳釗燮赴凱道 籲時力回議場協商

2018-01-06 11:40

賴清德當和事佬？稱讚張花冠、陳明文合作好

2018-01-06 10:33

民進黨議場外紮營 學者批忘了初衷比國民黨還可惡

2018-01-06 11:30

黃國昌要蔡英文出來面對 府回應：回歸國會 理性協商

2018-01-05 19:48

批綠修勞基法是個人意志 林飛帆：賴清德走江宜樺老路

2018-01-06 11:53

「大地能源號」啟用 國內第一艘自有的海床地質調查船

2018-01-05 17:07

勞基法版「自囚多福」 立法院看門換人做做看

2018-01-06 08:00

立院排除空汙、礦業法 民團聯合譴責：民進黨罔顧民意

2018-01-06 00:22

影／立院臨會民黨強通過提案 藍批打假球

2018-01-05 17:32

影／青綠世代拚初選 戴瑋姍搶攻新北

2018-01-05 15:19

影／吳釗燮探視時代力量禁食 與黃國昌擦出小火花

2018-01-06 12:22

抗議勞基法徐永明鐵鍊綁帳篷 盼蔡英文回心轉意

2018-01-06 10:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top