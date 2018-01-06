IDF常態駐防澎湖 空軍：選項之一

2018-01-06 11:39 中央社 台北6日電



中國大陸4日突然宣布啟用M503北上航線及相關銜接航線，距中國大陸沿海最近的澎湖IDF中隊是否改為全年常態部署？空軍官員今天說，只要有需求，隨時可配合，這是其中一個選項。

自由時報報導，為強化台海空防戰力，軍方慎重研議，將每年夏季前進部署到澎湖的IDF戰機中隊，調整為全年常態部署，以爭取空防預警時間。

空軍IDF中隊是夏季時間進駐澎湖執行「天駒駐防任務」，中共軍機有任何動靜，IDF第一時間升空攔截。冬天因東北季風強勁，不利部署。

這名空軍官員說，目前空軍還沒調整為全年常態部署，但如果有需要，隨時可配合調整，這是其中一個選項。

官員說，現在氣候異常，有時澎湖冬天天氣也很好，會按任務需要進駐。空防任務爭取時間很重要，澎湖IDF中隊距離近，一有動靜，可立即執行任務。

中國大陸4日突然宣布啟用M503北上航線及相關銜接航線，行政院大陸委員會與國防部等相關部會表達堅決反對陸方使用未經協商的航路，要求立即停止相關飛航活動。國防部表示，如果侵入海峽中線以東區域、威脅台灣空防安全者，國軍必定攔截、警告與驅離。

國家安全會議昨天上午召集會議研商，總統府說，國安團隊目前正保持密切關注，並預作各項應處準備，同時與區域各方保持聯繫，確保國家與區域安全穩定。