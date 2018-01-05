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遼寧艦通過台灣海峽 2100離我防空識別區

2018-01-05 19:47聯合報 記者程嘉文╱即時報導

國防部今天（5日）晚間18時50分發布新聞稿表示，中共遼寧號航空母艦編隊，沿海峽中線以西續向西南航行，預判今晚約2100時將駛離我防空識別區。國防部並指出，遼寧號航艦編隊航行通過海峽時，並無異常活動，國軍全程監偵與應處，籲請國人放心。

中共遼寧號航空母艦編隊，沿海峽中線以西續向西南航行，預判今晚約2100時將駛離我...
中共遼寧號航空母艦編隊，沿海峽中線以西續向西南航行，預判今晚約2100時將駛離我防空識別區。圖／擷自中新社
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國防部國軍海峽中線

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