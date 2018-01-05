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陸啟用M503航路 吳斯懷：施壓明顯 台灣無對抗本錢

2018-01-05 12:37聯合報 記者周佑政╱即時報導

吳斯懷（中）。聯合報系資料照
吳斯懷（中）。聯合報系資料照
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中國民用航空局昨天面宣布啟用M503南往北航路，前陸軍前副司令吳斯懷今天表示，「大陸啟用M503航線，政府絕不接受之後呢？」他表示，大陸對應蔡政府的心態，明顯出於不再事前溝通，施壓意味明顯，「蔡政府是否應考慮調整兩岸關係，小事大以智，台灣沒有持續對抗的本錢」。

針對陸方逕自宣布啟用M503南往北航路，陸委會昨天強勢回應，我方已要求對岸立即停止相關飛航行動，如陸方一意孤行，將必須承擔任何影響兩岸關係的嚴重後果。

吳斯懷說，「喊完話就結束了嗎？人民會問然後呢？」吳斯懷提出7項看法分析大陸啟用M503航路，他指出，首先，大陸民航機流量增加確有相關需求。第二，依國際民航公約精神，若畫設新航路對鄰近區域有影響，應該要先協調，陸方雖然在實施前42天就發出飛航公告，但雙方並未取得共識就逕行公告，顯然不尊重。

第三，大陸對應蔡政府的心態，明顯出於不再事前溝通，施壓意味明顯，政府除了抗議還能做什麼具體措施？第四，國軍空防勢必受到影響，壓縮反應時間及空防縱深，國防部須有因應措施。

五、 金門、馬祖航線與w122、W123，應再做技術性細部協商，天候因素影響或偏離航道時的確有相當飛安考慮。

第六、 大陸應考慮台灣民眾心理感受。最後，吳斯懷表示，蔡政府是否應考慮調整兩岸關係，小事大以智，台灣沒有持續對抗的本錢。

中國民用航空局昨天面宣布啟用M503南往北航路。圖／聯合報系提供
中國民用航空局昨天面宣布啟用M503南往北航路。圖／聯合報系提供
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M503吳斯懷航線

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