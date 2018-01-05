玩家注意了！無人空拍機誤闖禁航區 最少罰30萬

2018-01-05 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



立委黃國書上午舉行「無人機拍照成風潮 誤闖禁航區低消三十萬誰知道？」記者會，針對無人機風潮，民眾不了解禁航區，經常誤觸法條，罰款更是30萬起跳，要求民航局在宣導上要更為務實和積極。記者曾吉松／攝影 分享 facebook

無人空拍機蔚為風潮，但要小心誤闖「禁航區」。民進黨立委黃國書今天舉行記者會表示，近3年來，共有33件無人機誤闖禁航區開罰的案例，一旦無人機誤闖禁航區，將被罰新台幣30萬元以上150萬元以下罰鍰。民航局官員說，將透過小短片、App與網路，加強宣導，避免民眾觸法。

黃國書表示，近年來很多民眾使用無人機空拍，但多數人對民航法及禁航區相關定義不了解，常常一不小心就誤觸法網。根據民航法，一旦闖入禁航區，最少就是處以30萬元罰鍰，由於無人機的使用多是年輕族群，「30萬元對他們來說真的是天價」。

黃國書說，他去年12月，收到兩起有關無人機誤闖禁航區遭檢舉開罰的陳情案，顯示問題十分嚴重。據統計過去3年共有33件誤闖禁航區開罰案例，大多數裁罰都是經由檢舉，民眾使用無人機誤闖禁航區的黑「數可」能更為嚴重。

黃國書說，民眾可能認為只有機場上空是禁航區，但在目前禁航區的定義下，以松山機場為例，連台大上空60公尺以上，約20層樓高的空域，其實都是在禁航區的涵蓋範圍內。

民航局副局長何淑萍說，根據法規，機場跑道半徑5公里，平行機場跑道南北兩側 2.6 公里內，禁止使用無人空拍機；航線再向外延伸10公里、南北3.4公里內的區域為限航區，則不得高過60公尺。