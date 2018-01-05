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新一代海研船開工 科技部長出席

2018-01-05 12:01聯合報系攝影中心 記者許正宏╱即時報導

兩艘500頓級的新一代海洋研究船HNO.1088/1089上午在台船基隆造船廠舉行開工儀式，在科技部長陳良基與台船董事長鄭文隆按鈕啟動開工後，廠內雷射切割機開始打造新海研船的船身結構，未來海研船完成後，將交由學術機構研究海洋各項相關科技。

新一代海研船HNO.1088/1089上午在台船基隆造船廠舉行開工儀式，在科技部...
新一代海研船HNO.1088/1089上午在台船基隆造船廠舉行開工儀式，在科技部長陳良基與台船董事長鄭文隆按鈕開工後，雷射切割機開始打造新海研船的船身結構。記者許正宏／攝影
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新一代海研船HNO.1088/1089上午在台船基隆造船廠舉行開工儀式，科技部長...
新一代海研船HNO.1088/1089上午在台船基隆造船廠舉行開工儀式，科技部長陳良基（左）在台船董事長鄭文隆（右）的引領下，為新海研船舉行按鈕開工儀式。記者許正宏／攝影
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陳良基

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