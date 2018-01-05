追加3倍法律預算 國防部這樣打贏了幻象佣金案

2018-01-05 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部於上個月25日發文知會立法院，國防部動支106年度第一項備金2億830萬3000元，其中披露，一項「專案涉外合約訴訟爭議案」進入結案階段，為了委聘國內外法律顧問，國防部特別追加1億3000萬元預算。據了解，這項預算是為支應空軍幻象戰機佣金案「龍飛專案」法律訴訟所需，顯示幻象戰機佣金案確定已「結案」。

我國向法採購幻象戰機被發現有佣金案，經空軍2012年底正式向巴黎國際商會仲裁法庭提出仲裁後，空軍去年是以「龍飛專案」為名，對法進行法律訴訟，空軍106年編列4771萬元，派遣一個12人小組前往法國巴黎，與我方聘請的法國律師首次參加仲裁法庭的準備庭。但這項預算額度顯然不足，經國防部追加近3倍預算，增聘法律顧問打官司，最後迫使達梭等廠商認輸賠款。

去年10月間根據外電報導，法國達梭（Dassault Aviation）等三家航太企業各自發表聲明表示，它們因為「商業爭端」，共在台灣受罰2.27億歐元（約台幣82億元）。據了解，這項金額與我國向法國購買60架幻象戰機所爆發的不當佣金案所尋求仲裁的金額相當，據信正是在1992年購買戰機案不當佣金的罰款。但法律訴訟過程雙方簽有保密條款，國防部與空軍皆未對此作出正式評論。

不過，國防部以教育訓練業務與後勤及通資業務所需為由，申請動支106年第一預備金，並向立法院提出查照案，預算用途之一是因兵役法修頒，調整核免範圍，致後備軍人教育召集訓練報到人數增加，原編預算不足2623萬5000元；此外，國防部頂埔營區列管土地參與新北市府市地重劃案，期間因施作開挖發現大量地下掩埋物，為利工進與安全考量，決議由國防部負責清理責任，另支應5206萬8000元。而其中卻也包括：「辦理『專案涉外合約訴訟爭議案』，為維護國家權益，委聘國內外法律顧問，辦理違約爭議，因近結案階段，密集辦理相關作業，工作量大增，致原編經費不足1億3000萬元。」