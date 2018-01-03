反共義士范園焱去世 享壽83歲

2018-01-03 22:03 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



民國66年駕駛米格機投奔自由的反共義士范園焱，去年12月17日去世，享壽83歲。明天上午將在北市第二殯儀館舉行喪禮，國防部與空軍都會有將領出席致哀。

范園焱是四川永川人，民國24年（1935）生。出身工人家庭的他，1954年加入共青團，1955年加入解放軍空軍，次年進入河北石家莊的第四航校第13期學生。1960年8月畢業，任空軍少尉，同年12月，加入共產黨。

1963年，范園焱調至偵察2團，此後14年都在該單位。據他表示，看到整風反右、三面紅旗與文革等多場政治運動，軍校同學也被整肅，讓他開始對共產黨產生懷疑。1974年，中共發動「批林批孔」，范園焱在會議上的發言被指不妥，一度遭到停飛「學習」，更讓他萌生出逃的決心。

1977年7月7日，當時擔任中隊長的范園焱，駕駛編號3171的殲六（米格19）偵察機，從福建晉江起飛，降落於台南機場，依據當時獎勵反共義士辦法，獲得黃金4000兩獎賞。他隨即宣布脫離共產黨，加入中華民國空軍，1989年以上校退伍。他當初駕駛來台的座機，至今仍在高雄岡山空軍官校的航空教育館展出。

自民國54年（1965）李顯斌駕駛伊留申IL-28轟炸機來臺後，相隔11年才有范園焱投奔自由，中間正好是大陸文革期間。由於范園焱投誠，正值66學年高中聯考的前兩天，北區聯招會臨時更改作文題目為「從米格機投誠看暴政必亡」與「米格機投誠的啟示」，許多考生專心準備考試，根本搞不清楚發生了什麼新聞，結果文不對題，慘遭鎩羽。此後許多年，各國中、高中與補習班，往往都提醒學生，即使聯考將至，也還是必須注意時事，因為很可能會在題目中出現。