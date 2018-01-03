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國軍新版野戰口糧 肉乾變大片了

2018-01-03 10:43聯合報 記者程嘉文╱即時報導

國防部今天舉行記者會，公布新一代的國軍野戰口糧。相較於現行的口糧，新一代口糧仍然採取以餅乾為主食的設計，不過取消了需水沖泡的咖啡粉與麥片，而改成長跑選手經常半途補充體力的能量飲料。

新款的野戰口糧，包裝比舊版明顯增大，分為A、B、C三款，基本組成類似，只是口味不同。相較之下，新版口糧的餅乾數量，由舊版的14片降為12片，但肉乾、果仁、糖果等副食的份量大幅增加。

軍方官員指出，新款口糧的總熱量約為1200大卡，高於舊版口糧的800大卡，和美軍的MRE野戰口糧熱量接近。不過MRE是以加熱餐包為主餐，我方口糧仍是餅乾。

除了餅乾式口糧，國防部也同步展示不同口味的加熱即時餐盒，口味包括紅燒牛腩、咖哩豬肉、香菇肉焿、蔬燴什錦等，每包的熱量約900大卡。官員指出，加熱餐盒主要用於部隊執行救災等任務，可能連續好幾餐都沒有辦法吃到後方供應的熱食；至於一般演習，仍以發放餅乾式野戰口糧為主。

官員並透露，這次國軍研發新款口糧，口味上除參考美、日等國的口糧外，「星光部隊也提供一些口味上的建議」。

官員也透露，野戰口糧的成本是每份125元，加熱餐盒是200元。過去每年國軍採購野戰口糧的預算約為3000萬，加熱餐盒約600萬；未來新一代口糧，每年採購預算將增至1億元，加熱餐盒約3000萬元。

新款野戰口糧的內容，主食仍為餅乾，但肉乾的份量明顯加大。記者程嘉文／攝影
新款野戰口糧的內容，主食仍為餅乾，但肉乾的份量明顯加大。記者程嘉文／攝影
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國防部推出新版野戰口糧，分為A、B、C三款，主要是餅乾口味不同。記者程嘉文／攝影
國防部推出新版野戰口糧，分為A、B、C三款，主要是餅乾口味不同。記者程嘉文／攝影
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國軍國防部

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