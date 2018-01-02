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傳內閣換將 馮世寬：願與國軍同甘苦 擬取消連帶處分

2018-01-02 19:58聯合報 記者洪哲政╱即時報導

民進黨黨內有人放話認為國防部長馮世寬應隨內閣調整，國防部今晚透過軍聞社發稿，披露馮世寬今日召集重要幹部談話，強調他「願意和大家同甘共苦，共同達成使命」；「去年以前，國軍擁抱民眾，我們繼續努力；今年的目標，要讓民眾擁抱國軍，肯定國軍！」他同時指出，為了要讓幹部勇於承擔職責，未來要研議取消連帶處分，使國軍幹部分層負責、各司其職，專注投入戰訓本務工作。

軍聞社報導，馮世寬今日在博愛營區召集重要幹部談話，他期勉國軍幹部必須勇於任事，貫徹依法行政，官兵各司其職，具備「時代考驗國軍、國軍創造時代」的襟懷，承擔保家衛國的使命，同時立下「讓民眾擁抱國軍」的新年目標，成為全民信賴、肯定的國軍。　

馮世寬表示，建軍備戰與行政運作是相當艱辛的工作；建軍備戰攸關國防安全，絕對不容許有任何差池，為了要讓幹部勇於承擔職責，未來要研議取消連帶處分，使國軍幹部分層負責、各司其職，專注投入戰訓本務工作。

馮世寬並指出，在行政運作方面，國軍面對外界的一切事務，均必須有為有守，堅持軍人風骨與尊嚴維護，貫徹依法行政，成為一支合情合理，讓民眾信賴的部隊。他以「以國家興亡為己任，置個人死生於度外」，惕勵各級擔任高勤官人員，應充實本職學能，擁有獨立決斷的能力，自我期許將來成為一位指揮若定的指揮官，主導機勢，才能扛得起國家安全的責任。

馮世寬進一步指出，現代戰爭因為資訊發達、網路傳輸及情報傳遞快速等多種型態，相關幹部必須做到即時敵情傳輸，符合「速彙整、速研判、速傳遞」，使敵情與研判可能行動等，都能提供指揮官正確與有價值的參考。他也再次要求國軍各作戰區具備獨立作戰的能力，落實相互支援，持續努力，並藉由年度重大演習具體驗證，堅定防衛職責。

馮世寬強調，軍人的形象與尊嚴要靠大家齊心努力，國家安全在我們手上，保家衛國是我們的使命，在各項國防事務應持續盡心盡力，他願意和大家同甘共苦，共同達成使命。「行政部門的事情，我一肩承擔；建軍備戰，我請總長帶著大家，勇往直前。」馮世寬最後以「時代考驗青年，青年創造時代」期許國軍，「去年以前，國軍擁抱民眾，我們繼續努力；今年的目標，要讓民眾擁抱國軍，肯定國軍！」

民進黨黨內有人放話認為國防部長馮世寬應隨內閣調整，國防部今晚透過軍聞社發稿，披露...
民進黨黨內有人放話認為國防部長馮世寬應隨內閣調整，國防部今晚透過軍聞社發稿，披露馮世寬今日召集重要幹部談話，強調他「願意和大家同甘共苦，共同達成使命」。圖／軍聞社
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國軍馮世寬

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