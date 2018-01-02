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海軍新年月曆軍服女郎髮型 退將臉書大駡：不倫不類

2018-01-02 18:57聯合報 記者洪哲政╱即時報導

有海軍退將批評海軍新年度月曆中的女性頭髮「不倫不類」，「能代表海軍？」翻攝蘭寧利...
有海軍退將批評海軍新年度月曆中的女性頭髮「不倫不類」，「能代表海軍？」翻攝蘭寧利臉書網頁
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海軍司令部與群益期貨合作，製作民國107年公益桌曆，準備義賣募捐善款。月曆中海軍猛男結合穿著草緑小可愛的OL女郞，也有模特兒穿上海軍軍服亮相，軍民合作出不同的宣傳形象。但有海軍退將出面猛砲，批評月曆中的女性頭髮「不倫不類」，「能代表海軍？」指「這種討好和騙術只會換得更大的瞧不起」。

蘭寧利今以「海軍的兒戲？只會換得更大的瞧不起」為題在臉書發文説，一個軍種的年曆正是突顯軍種的軍威與明天，圖文並茂，也是軍種招募人員的最佳宣傳資料。在宣傳上，我們切忌用騙術，一旦遭騙，中途退出影響更大。我們要的是不怕磨練的勇者而不是弱不經風的「媽寶」。

他説，「今年的第一頁就讓我氣結」，這種不倫不類的女性頭髮能代表海軍？是選美？還是秀場賣藝？政戰部這種媚俗的作事方法，有你們跟沒有你們有什麼兩樣。

他披露，當年海軍總部當初招女生還特別派人到美海軍買回全套軍帽作樣板，為什麼頭髮不能學美海軍？他貼出美軍女性頭髮案例照，海軍士官綁個俗稱戰鬥麵包的髮髻；包括艦上的值更兵和登桅工作；陸戰隊士官與空軍儀隊都一樣都綁個髮髻；作戰時更是如此。

蘭寧利批評，「請問我們的海軍在搞什麼？夏令營還是兒戲？這種討好和騙術只會換得更大的瞧不起。」

但海軍官員表示，海軍在月曆末尾已說明，月曆影象內容是透過官兵弟兄姐妹與群益女孩共同詮釋海軍真實的現場，國外美、日、韓也有類似作法，海軍先前已考察過，評估過才作這樣的影象呈現，退將所指頁面中，軍裝女郎都是群益女孩，並非現役軍人。而海軍與群益期貨公司作慈善，該公司甚至先捐出100萬作公益。

蘭寧利表示，當年海軍總部當初招女生曾特別派人到美海軍買回全套軍帽作樣板，他貼出美...
蘭寧利表示，當年海軍總部當初招女生曾特別派人到美海軍買回全套軍帽作樣板，他貼出美軍女性頭髮案例照，海軍女性士官兵一律綁俗稱戰鬥麵包的髮髻。翻攝蘭寧利臉書網頁
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海軍在月曆末尾已說明，月曆影象內容是透過官兵弟兄姐妹與群益女孩共同詮釋海軍真實的...
海軍在月曆末尾已說明，月曆影象內容是透過官兵弟兄姐妹與群益女孩共同詮釋海軍真實的現場，國外美、日、韓也有類似作法，海軍先前已考察過，評估過才作這樣的影象呈現。圖／翻攝海軍暖心英雄月曆
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