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共機擾台／專家看點：未來共軍海空協同演練更頻密

2018-01-02 09:19中央社 台北2日電

國防部去年12月26日公布106年國防報告書，報告書中首度完整公布中共機艦從去年...
國防部去年12月26日公布106年國防報告書，報告書中首度完整公布中共機艦從去年中到今年底遠海長訓的次數和航線圖。從去年8月到今年12月，中共機艦共有25次擾台。中央社
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針對共軍去年11月起的遠海長航，專家認為，最具看點是12月7日宮古海峽的海空對抗演訓，及「大鼻子」與遠干機；且自今年起，前出島鏈的海空協同作戰演練，只會更頻密。

若從「反介入/區域拒止」（Anti-Access/AreaDenial）角度看，解放軍專家亓樂義指出，中共兵力在前出第一島鏈的過程中，對於「重要節點」要先有戰場經營，而最重要節點是宮古島東側海域，其次是巴士海峽東側的菲律賓海。

他表示，當共軍前出第一島鏈後，日本與宮古島會變成在機艦群的「後方、側翼」，即共軍的後路遭遮斷；若日本軍機或船艦在後方側翼進行戰術騷擾，將導致共軍兵力部署無法展開。而台灣本島對共軍，則是另一個後方側翼。

基此，中共空軍的遠程電子干擾機（運8G，編號30515、30519）是此波遠海長航重要看點之一。從日本防衛省公布的訊息可發現，每次由宮古海峽前出第一島鏈的演訓，幾乎都遠干機的伴隨身影。

遠干機屬可主動攻擊敵方的電子作戰飛機。亓樂義指出，日本已在與那國島部署搜索雷達，這也是共軍遠干機、電子偵察機頻繁進出宮古海峽主因，目的是收集或干擾電子信號。

戰場經營代表要實戰化演訓以驗證想定能否落實。亓樂義指出，從今年11月以來的10多次繞島常航看，主要仍是中共空軍與海軍「各自演訓」；但最值得關注者，是12月7日在宮古海峽東側的演訓，極有可能是在探索演練海空協同作戰。

日本防衛省對這場空海演練，僅稱有4架中國空軍轟6K轟炸機與一架海軍運8海上預警機（編號9311，俗稱大鼻子），另有一艘054A江凱2型飛彈護衛艦益陽號（548）；但我國防部新聞稿稱，「執行海空對抗操演」，且大鼻子是從巴士海峽前出後北航，由宮古海峽返回基地。

亓樂義指出，中共空軍戰機與海軍船艦尚未進行正式完整的大兵力海空協同演練，且同時跟多艘船艦進行協同演練很困難，要整合的信息太多；一艘軍艦相對單純變數小，況兵力越小做接近實戰演練是合理的。

這場演練另一看點是出動「大鼻子」。亓樂義表示，這架海上長程巡邏機整合巡邏與預警兩種功能，雖然比專業預警機或巡邏機要稍差一點，但可兩者兼容，續航力達11個小時，性能算很不錯。

大鼻子機上配備傳輸資料鏈（Data Link），可與衛星通聯，所偵測到的資訊可傳送給空中戰機、水面船艦與水面下的潛艦；過去曾演練以資料鏈引導022型飛彈快艇發射反艦飛彈，並成功命中目標，「我們海軍非常注意這型飛機！」

亦即，先從小兵力做基本的協同演練。亓樂義指出，第一步驗證資料鏈能否有效連結，在沒有敵方干擾下做初步的、有限的海空協同演練探索，逐步摸熟各戰略節點的電磁環境。

再從海空軍訓練流路看，中共海軍第28批亞丁灣護航艦隊於12月3日啟航、5日通過日本大隅海峽；解放軍報報導，該護航艦隊於19日進入印度洋。

據此推算，第28批護航艦隊至少有一週時間，在西太平洋逗留配合進行相關海空演訓。即去年11月中旬起的第一波遠海長航屬單一軍種自訓，12月起的前出島鏈則多了海空聯訓意味。

綜整2017年的中共遠海常航看，亓樂義指出，2018年起共軍海空軍演訓會有「新的展開」，開始從空中多機對一艦、對兩艦，再到多機對海上編隊等訓練只會更多，海空協同作戰訓練會更綿密。

空軍中共海軍

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