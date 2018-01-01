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F-16迎曙光 戰機風采取代未露臉陽光

2018-01-01 17:29聯合報 記者洪哲政╱即時報導

元旦花蓮地區雲層太厚，陽光並未露臉，但當地空軍第5戰術混合聯隊清晨在七星潭上空執行F-16戰機迎曙光飛行衝場任務，戰機打開燈光，以大雁隊形從北向南低空飛過，垂直尾翼上的太陽神塗裝，代替了元旦曙光美景，備受民眾好評。國防部公布戰機凌空衝過月牙灣海灘的俯瞰影片，空軍強調，戰機迎曙光除代表空軍與全國民眾共同迎接新的一年外，也意謂空軍全天候24小時戰備，捍衛家園，守護台海領空。

空軍第5戰術混合聯隊清晨在七星潭上空執行F-16戰機編隊飛行衝場任務。翻攝國防部...
空軍第5戰術混合聯隊清晨在七星潭上空執行F-16戰機編隊飛行衝場任務。翻攝國防部提供影片
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空軍第5戰術混合聯隊清晨在七星潭上空執行F-16戰機編隊飛行衝場任務，國防部公布...
空軍第5戰術混合聯隊清晨在七星潭上空執行F-16戰機編隊飛行衝場任務，國防部公布戰機凌空衝過月牙灣海灘的俯瞰畫面。翻攝國防部提供影片
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空軍第5戰術混合聯隊清晨在七星潭上空執行F-16戰機編隊飛行衝場任務，戰機天未亮...
空軍第5戰術混合聯隊清晨在七星潭上空執行F-16戰機編隊飛行衝場任務，戰機天未亮就升空待命。翻攝國防部提供影片
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空軍戰機迎曙光

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