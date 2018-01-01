國防部修訂國軍協助災害防救辦法 藏了個龍哲屏條款

2018-01-01 09:48 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



鑑於外界質疑國軍協助地方政府救災，經費分攤都要軍方自已埋單，立法院要求國防部修訂「國軍協助災害防救辦法」，希望未來經費歸墊的責任能更加明確。但立委建議下，國防部提出修法，卻將這項辦法第16條中「中央或地方災害應務中心撤除後，國軍協助環境清理、復原重建相關工作所需費用，應由受支援機關籌措歸墊」的規定加以刪除。這項舉措明顯是「龍哲屏條款」。

前年9月間，莫蘭蒂颱風重創高雄，有署名龍哲屏的網友在網路上貼文，指稱災後市府「災害應變中心撤除後」，市府公務員顧著休假，救災工作丟給國軍，對支援國軍不聞不問，像是孤兒似的被丟在災防中心。事件引起外界追查，包括高雄市長陳菊、高雄市民進黨立委都說出重話，反擊龍哲屏，認為訊息撕裂軍民情感，甚至要懸賞追查釋出消息的網友身份。當時國防部長馮世寬還親自南下壓陣。立法院要求國防部修正規定，釐清救災經費歸墊的問題，國防部卻順便將地方災害應變中心撤除後，國軍協助環境清理、復原重建相關工作所需費用，應由受支援機關籌措歸墊的規定給刪除。

從民國98年莫拉克風災之後，到民國102年，軍方負擔的救災成本，已經達到新台幣16億9000餘萬元；103年起訂定新的分攤機制，103年到105年，國軍負擔災後機具油料成本共1701萬元。依法地方政府應該支付國軍救災費用，但從國民黨政府到民進黨政府，救災費用都要國防部自己埋單。

立法院因此要求，國軍部隊在災害防救方面依法是扮演支援或協助角色，現有「國軍協助災害防救辦法」的經費分攤規定下，國防部應修訂「國軍協助災害防救辦法」以有效解決經費支出事宜。此法第43-1條，原僅明訂「直轄市、縣（市）政府無法支應重大天然災害的災後復原重建等經費時，得報請中央政府以中央災害準備金或預備金支應歸墊」，並未將「國軍協助災害防救所需成本費用支應方式」納入法條規範。

國防部送到立法院的報告表示，國軍基於保國衛民職責，及依法協助中央及地方政府執行災害防救工作，現行「災害防救法」第43條，僅規定各級政府相關救災經費的編列及支用，未就國軍協助災害防救所需成本費用支應方式」明確規範，應檢討修訂「國軍協助災害防救辦法」。

而所謂救災成本，國防部表示，救災救難成本包括救災任務產生的後勤直接成本，如維保成本、油料成本、救災物資、動員徵租、委商運輸、災民收容及其他成本等，其他間接成本如薪資、服裝、水電、旅運等。

「國軍協助災害防救辦法」第16條第1項原規定：「國軍協助災害防救所需提供之人員、裝備、機具、設施、油料等相關費用，國部得視需要移緩濟急，先行調整年度預算支應。前項預算不足支應災害防救費用者，由國防部報請行政院，以中央政府災害準備金或預備金支應」。地方政府於中央或地方災害應變中心開設後，如請求國軍協助民間車輛或機具徵調、物資徵購（用）、委商運輸、災民收容安置，及於中央或地方災害應變中心撤除後，求國軍協助環境清理、復原重建相關工作所需費用，應由受支援機關依本法第四十三條及預算相關法令籌措歸墊，必要時得報請中央災害防救委員會協調。

國防部提出修正條文為：中央或地方災害應變中心開設後，國軍依請求協助民間車輛與機具徵調、物資徵購（用）、委商運輸、災民收容安置所需費用，應由受支援機關依本法第43條及預算相關法令籌措歸墊，必要時得報請中央災害防救委員會協調。