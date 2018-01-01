共機擾台 專家：針對美日高於台灣

2018-01-01 09:53 中央社 台北1日電



中共軍機頻繁進行西太平洋遠海長訓，學者黃介正分析，中共意在展示已有穿越第一島鏈的實力，對台灣也有一定的震懾作用，但針對美日高於針對台灣；研究員揭仲則說，未來共軍若要前進第二島鏈，空中加油能力是關鍵。

國防部日前公布106年國防報告書，首度完整公布中共機艦從前年中到去年底遠海長訓的次數和航線圖。從105年8月到106年12月中，共機艦共有25次擾台。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授黃介正受訪時表示，中共遠海長訓只要往第一島鏈走，不是從台灣北邊就是南邊通過，不須大驚小怪，且僅有一、兩次進到台灣防空識別區，也並沒有違反國際法，不過中共幾乎每次都穿越日本的防空識別區，「日本的問題比我們嚴重多了。」

黃介正說，中國此舉對美日及台灣各自有其軍事意義，他認為針對美、日高於針對台灣。對美國，主要是美日安保條約，中共希望讓美、日知道共軍有穿越第一島鏈的實力，同時也可藉此熟悉西太平洋的空中作戰環境。

他分析，對日本是測試其防空反應，中共每次穿越日本的防空識別區，日本戰鬥機都緊急升空因應，顯示對日本的威脅更大。

至於對台灣的影響，黃介正表示，除了影響民眾心理，也會影響正常的軍事訓練，原本預備做某種科目訓練，因為派機去監控共機，會打亂正常的訓練節奏。不過，黃介正認為，兩岸還沒有到真正擦槍走火或引發戰爭的時候。

另外，根據國防部和日本防衛省公開的資訊，共機西太平洋遠海長訓，已派出戰鬥機、加油機、運輸機和電偵機的機隊組合，包括有轟6、IL-78、Tu-154、運8、Su-30等各型機。

國家政策研究基金會高級助理研究員揭仲指出，共軍目前空中加油的主力，「轟油6」空中加油機，不僅加油速度慢、無法替最具打擊力的Su-30加油，載油量也不足。不過，在引進IL-78後，中共Su-30戰鬥轟炸機的打擊半徑大幅擴充，能替經巴士海峽或宮古海峽前往台灣東部太平洋水域的中共機群進行護航任務。

另一個值得注意的是共軍去年12月9日執行遠海長航任務的「轟6K」，攜帶兩枚射程超過1500公里的「長劍10」空射巡弋飛彈，且在共軍刻意發布的圖片中，部分戰鬥機也掛載空對空飛彈。

揭仲表示，共軍轟炸機群若能成功抵達沖之鳥礁附近，就能發射空射巡弋飛彈攻擊美軍在關島的重要基地，這是在向美國進行武力展示。而進入台灣東部西太平洋的轟6K，能在台灣陸基長城防空飛彈的射程外、甚至在台灣戰機的作戰半徑外，以空射巡弋飛彈對台灣東部區發動攻擊，因此，轟6K掛彈也有威懾台灣的意味。

而在去年11月18日到12月20日所實施的10次遠海長航中，有好幾次是以長程打擊群的編組來實施，對台灣、日本、關島、甚至南海周邊各國都具有相當的威脅性。

不過，若要前進到第二島鏈，揭仲分析，主要問題還是空中加油能力不足，目前中共只有至多3架自烏克蘭引進的二手IL-78，數量太少，在共軍引進更多的IL-78或新一代空中加油機前，仍不具備從沖之鳥礁附近的太平洋水域，發動多波次長距離空中打擊的能力。