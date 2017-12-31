這個部隊超硬斗 戰鬥加給發兩年編現比仍達不到6成

2017-12-31 08:18 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



為了鼓勵官兵到戰鬥部隊服役，國防部發放第一、第二階段志願役戰鬥部隊加給，但國軍戰鬥序列中仍然有部隊是官兵所不願前往，編現比（編制與現有人員比例）至今無法達到6成者，它是陸軍機步部隊。

根據國防部資料顯示，截至106年6月底，陸軍機步部隊的編現比仍不及6成；陸軍外島步兵部隊、陸軍特戰部隊、陸軍砲兵部隊、陸軍裝騎部隊、陸軍戰車部隊、陸軍防空部隊、陸軍反甲部隊及空軍防空飛彈指揮部等，其編現比也均低於8成。

立法院預算中心指出，為提升募兵誘因，行政院前分別核定國防部自104年4月1日及106年10月1日起發放第一、第二階段志願役戰鬥部隊加給，國防部主計局107年度於「軍事人員」業務計畫的「各項加給」分支計畫中，就戰鬥部隊增支的志願役勤務加給即編列27億5,015萬9千元。

但這項加給所劃定可支領的各軍戰鬥部隊，由於任務特性各異、艱苦程度不一，部分相對較為艱苦的戰鬥部隊人員退多進少，致戰鬥加給發放迄今已超過2年，卻仍有部分部隊編現比嚴重偏低，成為國軍戰力維持的隱憂。

立法院質疑，國軍戰鬥部隊類型的劃定，不分艱苦程度及其服役年資，僅概以服勤於非營部連及營部連區分為2級，各部隊均一體適用每月增支5000元或3000元，如此方式能否發揮吸引效果，有效改善目前部分戰鬥部隊編現比偏低現象，恐有疑慮。

國軍戰鬥部隊由於對體能、戰技的要求遠較一般後勤、補給部隊或行政職為高，且須經過嚴格訓練與操演，戰時亦多位居前線，因此志願役兵員投身該等部隊的意願相對較低。又各軍戰鬥部隊任務特性各異，艱苦程度不一，使部分較艱苦的戰鬥部隊，在退多進少情況下，編現比偏低。