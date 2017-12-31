挹助10倍網戰勤務加給 國軍網路戰聯隊準備發功？

2017-12-31 08:18 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部落實蔡政府建軍政策，編成「資通電軍指揮部」，明年（107年）計畫擴充人力，大舉招募網路戰高手，在預算上大幅擴編「網路戰勤務加給」，加給預算規模比去年高出10倍。通資電軍指揮部的組織也首度曝光！分布在民間各地的「網路戰聯隊」尤引外界矚目。

國防部在今年6月29編成「國防部資通電軍指揮部」。指揮部是以原資電作戰指揮部編制為基礎，整合三軍資通電任務與能量，下轄「網路戰聯隊」、「電子戰作戰中心」、「資訊通信聯隊」及「資電訓練暨準則發展中心」。平時以執行網電作戰攻防演練，指管系統維運、人才培育、技術奠基等整備，戰時則開設資電作戰中心，統合國軍資訊安全防護任務，對敵網路與電子設施實施情蒐、反制，並支援國家關鍵資訊基礎設施防護與執行資通訊指管備援等任務。

而為了提升國軍資安防護及網路作戰能量，並提高誘因以廣招優秀專才，行政院於106年6月22日核定修正「國軍資訊勤務加給表」，增列加發「網路戰勤務加給」，並自106年7月1日生效核發。國防部資通電軍指揮部107年度預算則於「軍事人員」業務計畫的「各項加給」中，編列辦理國軍資訊勤務加給網路戰勤務所需人員待遇3210萬元；參謀本部也在同一業務計畫項下編列234萬元，合計107年度「網路戰勤務加給」編列預算3444萬元。

「網路戰勤務加給」發放對象有一定資格限制，發放金額按其專業能力不同而有所差異。行政院核定國防部發放的「網路戰勤務加給」，加給是以「國軍各單位占網路作戰相關單位編制職缺，具網路戰軍職專長編制職缺完全資格之軍職專長，並實際從事網路情蒐、防護、反制等相關工作之志願役軍官、士官及士兵」為發放對象。而這些人員並依所具專業證照資格以及戰果實績評比情形，區分專家級、菁英一級、菁英二級、專精一級及專精二級等五類，各類人員每月加發「網路戰勤務加給」分為5萬元、3萬元、1萬5千元、1萬元及5千元。

但根據國防部統計資料，「網路戰勤務加給」自106年7月1日生效核發，106年7月及8月該項加給發放金額均僅6萬元，全指揮部只有8人能領，106年下半年預估發放金額約158萬元，預估約72人次，平均每月12人，顯示目前國軍符合網路戰勤務加給支領條件的人數極為有限，但國防部107年度網路戰勤務加給預算卻高達3444萬元，預估發放人數320人，換算半年約需1722萬元，已為106年下半年預估金額158萬元的10倍。

預算中心認為，按網路戰勤務加給是按人員所考取專業證照類別、張數，以及戰果實績評比情形區分等級發放，其中支領加給最低的「專精二級」人員即需具備2張專精級證照，而人才培育又非一蹴可成，該項加給發放人數及金額誠不易於短期間內大幅增加，因此其107年度網路戰勤務加給編列數，對照目前發放實況，恐過於高估。

預算中心進一步說，為提升國軍資安防護及網路作戰能量，並提高誘因以廣招優秀專才，國防部自106年7月開始核發「網路戰勤務加給」，但依國防部106年下半年實際發放資料顯示，目前具有領取網路戰勤務加給資格的人數極其有限，而是類人才的培育又非一蹴可成，其發放人數及金額均不易於短期間內大幅增加，認為國防部107年所編「網路戰勤務加給」恐過於高估。