親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
瘋跨年．迎新年
新護照圖片誤植
勞基法修法爭議
藍綠各黨拚2018
全台空汙嚴重化
年度新聞大回顧
政治
軍事
綜合

「不再是人民愛戴的總統」蔡英文今年支持度僅3成

台灣果迷不用苦等！iPhone今天起就可換電池

挹助10倍網戰勤務加給 國軍網路戰聯隊準備發功？

2017-12-31 08:18聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國防部落實蔡政府建軍政策，編成「資通電軍指揮部」，明年（107年）計畫擴充人力，大舉招募網路戰高手，在預算上大幅擴編「網路戰勤務加給」，加給預算規模比去年高出10倍。通資電軍指揮部的組織也首度曝光！分布在民間各地的「網路戰聯隊」尤引外界矚目。

國防部在今年6月29編成「國防部資通電軍指揮部」。指揮部是以原資電作戰指揮部編制為基礎，整合三軍資通電任務與能量，下轄「網路戰聯隊」、「電子戰作戰中心」、「資訊通信聯隊」及「資電訓練暨準則發展中心」。平時以執行網電作戰攻防演練，指管系統維運、人才培育、技術奠基等整備，戰時則開設資電作戰中心，統合國軍資訊安全防護任務，對敵網路與電子設施實施情蒐、反制，並支援國家關鍵資訊基礎設施防護與執行資通訊指管備援等任務。

而為了提升國軍資安防護及網路作戰能量，並提高誘因以廣招優秀專才，行政院於106年6月22日核定修正「國軍資訊勤務加給表」，增列加發「網路戰勤務加給」，並自106年7月1日生效核發。國防部資通電軍指揮部107年度預算則於「軍事人員」業務計畫的「各項加給」中，編列辦理國軍資訊勤務加給網路戰勤務所需人員待遇3210萬元；參謀本部也在同一業務計畫項下編列234萬元，合計107年度「網路戰勤務加給」編列預算3444萬元。

「網路戰勤務加給」發放對象有一定資格限制，發放金額按其專業能力不同而有所差異。行政院核定國防部發放的「網路戰勤務加給」，加給是以「國軍各單位占網路作戰相關單位編制職缺，具網路戰軍職專長編制職缺完全資格之軍職專長，並實際從事網路情蒐、防護、反制等相關工作之志願役軍官、士官及士兵」為發放對象。而這些人員並依所具專業證照資格以及戰果實績評比情形，區分專家級、菁英一級、菁英二級、專精一級及專精二級等五類，各類人員每月加發「網路戰勤務加給」分為5萬元、3萬元、1萬5千元、1萬元及5千元。

但根據國防部統計資料，「網路戰勤務加給」自106年7月1日生效核發，106年7月及8月該項加給發放金額均僅6萬元，全指揮部只有8人能領，106年下半年預估發放金額約158萬元，預估約72人次，平均每月12人，顯示目前國軍符合網路戰勤務加給支領條件的人數極為有限，但國防部107年度網路戰勤務加給預算卻高達3444萬元，預估發放人數320人，換算半年約需1722萬元，已為106年下半年預估金額158萬元的10倍。

預算中心認為，按網路戰勤務加給是按人員所考取專業證照類別、張數，以及戰果實績評比情形區分等級發放，其中支領加給最低的「專精二級」人員即需具備2張專精級證照，而人才培育又非一蹴可成，該項加給發放人數及金額誠不易於短期間內大幅增加，因此其107年度網路戰勤務加給編列數，對照目前發放實況，恐過於高估。

預算中心進一步說，為提升國軍資安防護及網路作戰能量，並提高誘因以廣招優秀專才，國防部自106年7月開始核發「網路戰勤務加給」，但依國防部106年下半年實際發放資料顯示，目前具有領取網路戰勤務加給資格的人數極其有限，而是類人才的培育又非一蹴可成，其發放人數及金額均不易於短期間內大幅增加，認為國防部107年所編「網路戰勤務加給」恐過於高估。

但軍方人士透露，增加相關勤務加給，就是準備大舉招募網路戰人員，強化網路作戰人力，充實網路戰聯隊人力，相關預算已通過立法院初審。

國軍網路戰勤務加給發放標準表。翻攝立法院預算中心資料
國軍網路戰勤務加給發放標準表。翻攝立法院預算中心資料
分享
國防部在今年6月29編成「國防部資通電軍指揮部」。軍聞社
國防部在今年6月29編成「國防部資通電軍指揮部」。軍聞社
分享

國防部國軍資安
禮物不需別人幫 巴黎雙人來回機票免費送

相關新聞

洪仲丘案後軍事審判沒了 現在軍紀有變好嗎？

2017-12-31 08:00

海軍MV獨舞女郎吸睛 什麼？是正妹輔導長

2017-12-31 08:18

這個部隊超硬斗 戰鬥加給發兩年編現比仍達不到6成

2017-12-31 08:18

國軍志願役還差一萬五千多人 人力缺口怎麼辦？

2017-12-31 08:17

想看軍艦鳴笛？跨年到基隆港

2017-12-30 22:36

新年將至 三軍紛紛推出跨年宣傳短片

2017-12-30 18:10

海軍陸戰隊元月一日全軍換裝數位虎斑迷彩服

2017-12-30 18:10

海官學生貼標語抗議家長 黃曙光：不嚴懲 會適當警告

2017-12-30 17:43

ADIZ擋不住的海軍指揮官 張鳳強昨日退伍

2017-12-30 11:29

海軍推跨年ＭＶ 雄三呼嘯升空保護大家追求夢想

2017-12-30 10:08

「雞排攤前的軍魂」預校生立正買雞排 萬餘網友按讚

2017-12-30 09:30

蔡總統宣布騰雲機量產 空軍將成立無人機中隊

2017-12-29 16:44

朝鮮半島若爆戰爭 學者：台安全受威脅

2017-12-29 14:16

綠委不對稱戰力論引議 館長諷：我一人可吃雞滅中共

2017-12-29 11:42

「一人轟掉一輛坦克」是幹話？ 揭密台灣國防撒手鐧

2017-12-29 08:00

蔡總統：共機動態頻繁 影響區域安定

2017-12-28 23:44

紅隼火箭彈能擊毀共軍新型主力戰車？王定宇你錯了

2017-12-28 22:04

資通電軍指揮官：謹慎處理網路攻擊

2017-12-28 15:18

扁提募兵制是大錯誤 學者：蔡英文怕改革影響連任

2017-12-28 14:12

蔡總統：共軍動作頻繁 適時採必要措施

2017-12-28 13:59

王定宇說一個兵可炸掉一輛坦克 黃安：秀腦殘下限

2017-12-28 13:30

共軍繞台公布否？馮世寬：特殊狀況 坦誠告知

2017-12-28 11:58

評國防報告書 林郁方：視覺效果好 內容貧乏

2017-12-28 11:49

調不到資料 獵雷艦調閱小組恐無具體結論

2017-12-28 11:46
看更多

熱門文章

ADIZ擋不住的海軍指揮官 張鳳強昨日退伍

2017-12-30 11:29

海軍MV獨舞女郎吸睛 什麼？是正妹輔導長

2017-12-31 08:18

請幕僚吃什麼早餐？蔡英文：吃摩斯 因為它明年加薪

2017-12-30 14:28

評蔡總統年終談話 江啟臣：她沒有告訴國人真相

2017-12-30 14:28

民進黨民調打臉勞動部 近6成民眾贊成勞基法修法

2017-12-30 11:39

海軍陸戰隊元月一日全軍換裝數位虎斑迷彩服

2017-12-30 18:10

海官學生貼標語抗議家長 黃曙光：不嚴懲 會適當警告

2017-12-30 17:43

過勞退散！抗議修勞基法 民進黨台中黨部貼滿「符咒」

2017-12-30 11:32

李登輝怒罵「你們欺負我這台灣人總統」 竟是為了他

2017-12-31 09:18

不止20萬本…烏龍護照印了55萬本 總損失2.2億

2017-12-30 23:48

布局參選新北市長？侯友宜、蘇貞昌、周錫瑋昨晚宴同席

2017-12-30 16:05

「不應該是我」獲行政院文化獎 吳念真捐百萬獎金助弱勢

2017-12-30 13:53

勞動部民調反勞基法修法 何欣純嗆：我們的民調挺修法

2017-12-30 12:10

烏龍護照不只20萬本 黃國昌：另有35萬本藏庫房

2017-12-30 22:35

這個部隊超硬斗 戰鬥加給發兩年編現比仍達不到6成

2017-12-31 08:18

想看軍艦鳴笛？跨年到基隆港

2017-12-30 22:36

直言集／外交部烏龍護照 危機處理能力在哪?

2017-12-30 23:50

國民黨議員評3母雞：都不夠力！

2017-12-30 13:20

不卑不亢穩住兩岸、走向國際　江啟臣：蔡英文過於樂觀

2017-12-30 16:06

冷氣團來跨年 空氣很髒「戴口罩出門」

2017-12-30 23:58

誰選新北？ 周錫瑋：民調不能正確反映結果

2017-12-30 15:36

婦聯會簽備忘錄 雷倩：師法父親 活著才有希望

2017-12-30 12:36

蔡英文今年支持度僅3成 不再是人民愛戴的總統

2017-12-31 10:14

民進黨打臉勞動部 總統談話埋玄機？

2017-12-30 13:09

外交部：錯印護照共55萬本 都未付款

2017-12-30 19:32

國軍志願役還差一萬五千多人 人力缺口怎麼辦？

2017-12-31 08:17

前世情人送別余光中…螢幕閃過綠委錯字輓聯

2017-12-30 11:00

洪仲丘案後軍事審判沒了 現在軍紀有變好嗎？

2017-12-31 08:00

勞基法修法釋討論空間？徐國勇：總統不是這樣說的

2017-12-30 11:58

【即時短評】別快跟勞工分手了還以為戀愛ing

2017-12-30 12:11

宜縣派系相爭 綠地恐變藍天

2017-12-31 00:34

新護照誤植 外交部：會有第二波懲處

2017-12-30 23:27

挹助10倍網戰勤務加給 國軍網路戰聯隊準備發功？

2017-12-31 08:18

竹縣三分天下 科技新貴票必爭

2017-12-31 00:34

光復北市 藍搶71萬青年票

2017-12-30 13:20

最新民調 贊成一例一休修法超過五成

2017-12-31 09:35

基本工資調漲 107年多項新制攸關荷包

2017-12-30 13:21

「全球從沒核電廠轉型做火力」

2017-12-30 23:50

百里侯之爭／黨內競逐 綠打代理人戰爭？

2017-12-31 00:34

抗議修法 民進黨台中黨部被貼「過勞退散」符咒

2017-12-30 13:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top