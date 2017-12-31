國軍志願役還差一萬五千多人 人力缺口怎麼辦？

2017-12-31 08:17 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部為了補充人力，不斷放寬招募條件以擴大選兵來源，降低學歷、免筆試、放寬考核門檻，被立法院預算中心質疑有濫芋充數的風險。聯合報系資料照片 分享 facebook 國防部去年早早就宣示107年不再徵集義務役，原因是有自信明天（元旦）起國軍招募就能達到募兵制計畫中17萬6400人志願役大軍目標。但根據統計，今年（106年）國軍志願役總人數僅有15萬7108人，而從甫通過立法院初審的國防預算案中，也僅估列16萬716人，距離目標還差1萬5684人，但明年已無義務役士兵可補充人力。而國防部為了補充人力，不斷放寬招募條件以擴大選兵來源，降低學歷、免筆試、放寬考核門檻，被立法院預算中心質疑有濫芋充數的風險。

立法院預算中心指出，由於國防部自100年以來迄103年底，依募兵制計畫以「先緩後增」方式辦理「執行驗證期」 的志願役人力招募結果未盡理想，在無法募得足額志願役兵員情形下，經延後2年實施期程至105年底後，其志願役總人數僅14萬9108人，距募兵制計畫希達成以19萬6千人編制員額9成（即90%編現比）所計算的目標數17萬6400人差距仍大，106年度國防部就志願役總人數亦僅估列15萬7108人 。

而為補足戰備所需兵力缺口，國防部除已先於103年度及104年度各徵集約3萬名82年次(含)以前役男入營服常備役外，又分別於104年8月25日及105年8月16日兩度宣布，在105年度及106年度仍需持續徵集82年次(含)以前役男各約2萬3100人及9,600人。

經預判107年度志願役人力補充可滿足需求，國防部宣布將不再徵集82年次以前役男入營服役，但依預算估列情形，顯事與願違。

到105年度終了前，國防部105年12月22日於立法院外交及國防委員會提出「民國107年國防部停止徵集義務役役男及實質達成募兵制目標之相關規劃、執行進程」專案報告時明確表示：「…預判106年底志願士兵編現達90%以上，可滿足部隊需求，…，107年不再徵集義務役役男入營服役，82年次以前出生役男將全數轉服一年役期替代役，…。」、「義務役將於107年底全數退伍離營」、「未來將儘速達成志願役人力90%之政策目標」 。

但立法院檢視107年度國防部所屬單位預算案，其中國防部主計局就志願役相關人事費基礎是以16萬716人編列，較106年度僅增加3608人，增幅2.30%，距所訂17萬6400人目標數仍差距1萬5684人、差幅8.89%；且依往年經驗，經執行後的年度實際數與預計數多存有相當落差 ，屆時距目標的差異程度恐將不僅於此。可得知國防部原訂於103年底即達成的募兵制政策目標，推遲4年至107年底仍難竟其功，未來在已無義務役人力補充的情況下，其間短缺的兵力如何增補並長期維持，具高度挑戰。

另外值得注意的是，國防部近年在辦理志願役招募過程中，為改善募兵績效，達成各年度所訂志願役員額招募目標，除一方面向行政院爭取相關福利待遇的提升以增加誘因外，另一方面又不斷放寬招募條件以擴大選兵來源。如在志願士兵方面，報考年齡上限由原26歲提高至32歲；學歷從原一律需高中(職)以上學校畢業，增加納入具特殊體能、技能或專長的國中畢業生；對於特殊軍種如憲兵、儀隊兵、政治作戰局人員等，放寬身體任何部分不得有刺青、紋身的限制；並接受曾受拘役或受感訓處分者、曾受處分但獲准易科罰金執行完畢、裁定得易服社會勞動執行完畢、受緩刑宣告期滿未經撤銷者。

而在志願役專業預備軍官、預備士官考選方面，除同上開志願士兵接受有微罪前科者報考外，針對在營志願役士官報考軍官者、後備役士官兵報考軍官或後備役士兵報考士官者，原需近2年考績均列甲等，放寬為僅需近1年(或離營前最後1年)考績甲等即可；更有甚者，取消原國文、英文科目的測驗。如此於各項篩選條件一再放寬，縱使可提升招募績效，但如此則國軍人力素質恐難及以往，為日後部隊管理及相關軍事專業水準的提升埋下潛藏風險。

國防部近年來不斷放寬招募條件，顯示兵員的獲得及維持不易，但如此國軍未來素質堪慮，恐有違募兵制計畫原欲「招募優質人力」的初衷，亦不利國防部於「106年四年期國防總檢討」中所提出「優化人力素質」、「提升軍人形象」 目標的達成。軍人業務性質迥異於一般民間行業或公教人員，一旦所用非人，代價不斐。立法院建議國防部應重新審酌現行志願役官兵相關招募政策，避免其執行因過於著重提升招募績效而濫竽充數。