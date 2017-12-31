洪仲丘案後軍事審判沒了 現在軍紀有變好嗎？

2017-12-31 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱台北報導



軍紀案件一直是近年軍事新聞中的重要項目之一。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民國102年7月，陸軍下士洪仲丘在禁閉室中中暑身亡，引發全台對軍中人權問題的撻伐。「公民1985行動聯盟」於8月3日舉行「凱道送仲丘」行動，號稱25萬人參加。馬政府隨即讓步，表示支持修訂軍事審判法，將承平時期的軍人犯罪，回歸一般檢審單位處理。朝野立委也展現驚人效率，於8月6日就完成修法三讀。

104年3月，藝人李倩蓉等「貴婦團」，私下到陸軍601旅參觀AH-64E阿帕契直升機，導致軒然大波。政府為了避免洪案重演，祭出連坐處分，參謀總長嚴德發與陸軍司令邱國正兩位上將也被記過，創下空前紀錄。

軍紀案件一直是近年軍事新聞中的重要項目之一，因應社會批評，軍方也不斷推動精進措施。但是幾年下來，到底有無改善？有哪些措施反而造成矯枉過正？

藝人李蒨蓉在友人帶領下，坐進阿帕契攻擊直升機的駕駛艙，臉書發文後引發軒然大波。 圖／翻攝自李倩蓉臉書 分享 facebook

軍紀案件中酒駕減少 性騷擾「持平」

依據國防部今年11月提交立院外交國防委員會的「精進國軍軍紀狀況作為」報告指出：國軍今年前10個月共發生軍紀事件381件，比起去年的500件，呈現改善趨勢。

向來是「最大宗」的酒駕案，去年138件，今年前10個月是109件，若以比例推估，全年為131件。官兵在營外涉及毒品遭警查獲，今年前10個月15件，去年20件。官兵營外涉足不當場所、違犯不當男女關係，去年7件，今年前10個月6件。人員裝備在訓練中意外損傷，今年至今20件，去年共35件。

性騷擾方面，按「國軍人員性騷擾處理及性侵害預防實施規定」成立申訴會實施調查，如審議認定性騷擾成立則送法辦。今年已受理36案，審議成立22件、不成立9件、5件尚在審議中。去年受理38件，判定成立23件。案件審議成立率，去年與今年均為61％。

長遠來看，民國99年的軍紀案總數是883件，比起現在高得多。若以比例推估，今年的軍紀案應落在457件，相較於104、105年分別為465與500件，可看出數字大致穩定在一個水準，趨勢略有下降，但無特別明顯。

監委指出：基層幹部怕事不想管

監察委員指出在洪仲丘案後廢除軍事審判，禁閉處分也大幅放寬，基層幹部出現「不想管、不願管」心態。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

監察院長張博雅12月26日率全體監察委員巡察行政院，事後舉行記者會報告狀況。代表國防及情報委員會發言的委員陳慶財指出，國防部宣稱軍紀案件由民國99年至今大幅減少，但監委認為，這段期間國軍因「精粹案」減少兵力達四分之一，加上志願役與女性官兵比例快速成長，恐怕才是案件減少主因。

陳慶財指出，國防部對於提振軍紀，未能從制度面、結構性徹底檢討問題癥結，僅著眼於「事件補救」及「量化成效」，方案不斷推出，疊床架屋，難以落實於基層，淪為形式主義、表面文化。

他也強調，軍事審判取消後，一般司法體系時程太長、不熟稔國防專業，導致量刑無法因應部隊實況，難收適度嚇阻效果。而受洪仲丘案影響，國防部修正禁閉處分之程序與軟硬體課程，結果出現收訓人數大幅下降，凸顯國防部矯枉過正，怠於執法，難以維持軍紀。在部隊實務上，基層幹部心態消極，「不想管、不願管」，危及領導統御。

軍事審判體系 戰時仍要恢復

洪仲丘母親（左二）、姊姊洪慈庸（右一）聆聽高院判決後向媒體表達不滿。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

早年的軍事審判制度，各軍種總部之下設有軍法處，一旦發生案件，由所屬單位（師級以上）組成軍事法庭，進行審判。換言之，部隊主官可以影響到判決。如此固然讓軍法成為長官執行管教、維持紀律的工具，但也引發偵查與審判不公、檢審官員專業不足等批評。

民國87年，軍事審判法修訂，在國防部之下設立軍事院檢體系，獨立於部隊之外。這固然解決軍法官素質、以及被部隊主官干擾的問題，但對法界人士而言，仍認為此舉形同在國家內部存在另一個司法體系，而且是由行政權（國防部）主管，有違司法獨立的憲政基本原則。

洪仲丘案發生，國防部成為過街老鼠，給了「反軍法派」天大的好機會。國防部原本只打算進一步放寬交由民間審理的軍中案件範圍，但由於總統府、行政院在民氣沸騰下「倒戈」，最後修法幅度演變成，承平時期的軍中司法案件，全部改由一般司法處理。

理論上說，軍事審判體系在戰時仍要恢復，因此國防部也沒有將各軍事院檢的編制撤銷，而是將人員以配屬方式，派到各部隊擔任法務參謀。但何謂「平時」與「戰時」？是否要政府宣戰才算「戰時」？平常沒有軍事檢審體系，屆時去哪兒找足以勝任審判的軍法官？

這些問題在洪案熱潮結束後，大眾沒有太大興趣去追究。

一般司法體系 處理軍中案件扞格多

司法體系的時效性，是軍方處理逃兵時的最大困擾。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

軍中司法案件，改由一般檢審體系處理，至今已經4年多。國防部官員表示，司法官的法學素養不成問題，但不見得具備充足的軍事與部隊知識。例如遇到女性司法官，可能要從最基本的軍事編制從頭解釋起。

此外，軍法體系重視嚇阻效果，一般司法近年強調改過遷善，在量刑輕重上常有落差。多起案件一審被軍事法院判處重刑，二審修法移轉給一般法院，刑度立刻大幅減輕，不僅讓軍方相當不滿，也引發民眾「恐龍法官」批評。

司法體系的反應時效性，更是軍方最大困擾。例如軍中常發生的逃亡案例，以往只要向軍事檢察官通報，幾乎立刻就可發布通緝，宣告當事人進入停役狀態。相反地，如今一般地檢署檢察官，往往要先進行傳喚，傳喚不到後又拘提不到，最後才發布通緝，有時要拖上近一個月。曾經發生多次，逃亡的阿兵哥過了兩三個星期，自己又跑回部隊來，檢察官連通緝都還沒有開出。如此一來，因為當事人還未遭停役，連薪水都必須繼續發給他。

官員指出，國防部曾向法務部表達希望儘速發布通緝，但法務部認為，什麼情況應該發布通緝，是檢察官依據個案來判斷，法務部基本上負責司法行政，不宜插手強制要求。

讓軍職法官進入司法體系 可行嗎？

國軍由軍法官負責軍法審判業務，因洪仲丘案而結束走入歷史，但軍法體系仍留存軍中。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

另外，民國102年修法時，面對「司法官懂軍事嗎」的質疑，司法院、法務部曾表示，考慮設專庭來解決檢審體系的專業性問題。但是4年下來，結果並沒有設立，軍人犯罪案件，仍然是所有檢察官、法官共同負責。

今年立院三讀通過法院組織法修正，讓軍法官可以擔任檢察事務官，目前有有15位軍職的檢事官，派到全台9處地檢署。但這些軍職檢事官到了各地檢署，還是與其他檢事官一起輪派分案，並非有軍中案件發生，就優先交其負責。此舉的最大價值，只有培訓檢事官的實務經驗，卻對軍中案件的處理，沒有直接的改善。

國防部官員表示， 軍中案件一直無法比照經濟犯罪、家暴之類案件設立專庭，由專屬的檢審人員處理，主要還是基於數量有限。過去軍方自設檢審體系，全台也僅有三處地方法院／檢察署，如今要採取屬地主義，所有縣市的院檢都會審理到軍中案件，結果就是每處院檢遇到的案件都太少，不足以支持設立專庭的規模。

對此，法務部長邱太三在答覆監委時指出，確實注意到洪案發生後，軍中案件量刑較輕的問題。他也表示，期盼未來法官法能夠進一步修正，讓軍法官可以擔任檢察官或法官的工作。