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跨年不留台北 馬英九要到高雄逛夜市、參加升旗

新年將至 三軍紛紛推出跨年宣傳短片

2017-12-30 18:10聯合報 記者程嘉文╱即時報導

2018年即將到來，空軍司令部今天推出「2018，創造無限」形象廣告，象徵「8」倒過來也可以是「無限」的意思，也像是兩個0，一個0就像是自己，每天不斷轉動，而另一個0可能是環境、家人或者是朋友，兩個0加在一起，就能創造無限的可能，也祝福大家在2018年，創造屬於自己的無限。

空軍影片的劇情，以兩名官兵為主角，分別是幻象機飛官，以及儀隊隊員。他們在訓練中逐漸成長。網址：

https://www.facebook.com/cafhq/videos/1988279338097893/

海軍也於今天公布「勇敢追夢2018」短片，內容主要由海軍官兵原創的歌曲，以樂團伴奏演唱及舞蹈開場，搭配戰演訓畫面，從軍艦進港最辛苦骯髒的刮船底，到成功級巡防艦發射雄風三型飛彈等。主題曲的主唱，則是陸戰隊99旅的一兵黃齊偉。

海軍影片網址：

https://www.facebook.com/ROCNAVY.tw/videos/905683946276661/

較早（27日）公布影片「迷彩榮耀」的陸軍，則不像海空軍走主題曲路線，而以旁白方式，回顧這一整年的演訓紀錄，肯定全體官兵的辛勤努力，並且強調所有官兵的努力，包括部長與總統等長官，都有看到。並期勉全體夥伴勤訓精練，成為最精銳戰士、第一流部隊，以克制敵人的輕舉妄動，讓其無法越雷池一步。

陸軍影片網址：

https://drive.google.com/file/d/1K2e-vJ84UVV2NlDH_b3I38M0-SZz-xu6/view

空軍海軍陸軍
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