海官爆管理風波 陸軍退將告訴你當年陸官怎麼處理
海軍官校爆發四年級實習幹部向校方抗議新生驕弱、屈從家長介入的事件，前陸軍副司令退役的備役中將黃奕炳透過臉書表示，實習幹部會犯錯，但隊職幹部必須認知並容忍他們所犯的錯誤，並給予適當的輔導，必要時依校規處理，但絕對不是曲從於上級長官壓力和家長的指三道四。
海官四年級學習幹部見低年級學弟妹太過驕弱，12月24日深夜海軍軍官學校學生於餐廳張貼批評字樣批評校方：「遇投訴就妥協，逢家長就退縮，官校寧缺勿濫，我們不是海軍大學」。
黃奕炳以「黃埔」為名今在個人臉書網頁發表「對海軍官校發生家長干涉學校管教之淺見」一文，他表示，軍校生畢業後，其任務、職責和面對的工作環境迥異於一般大學畢業生。因此，國家花大錢辦軍校，其教育目標與內涵，必然不同於一般大學，如果我們放棄了軍校追求的教育目標，喪失其應有的核心價值，教育內涵與普通大學無異，則軍校存在的價值與定位何在？
黃奕炳說，家長可以關心子女，但不能干涉軍校的教育與管理，畢竟要培養一個足以承擔大任、忍受戦場壓力的軍官，定然有一些特殊的教育方式，不能以普通文學校的標準來衡量、批判。
他說，實習幹部會犯錯，但隊職幹部（尤其是校長和學生部隊指揮官）必須認知並容忍他們所犯的錯誤，並給予適當的輔導，必要時依校規處理，但絕對不是曲從於上級長官壓力和家長的指三道四。
曾任步校校長的他表示，陸軍官校某一年的入伍生團發生𣎴當管教的指控，當時的校長童兆陽中將力抗陸總部和家長要求法辦的壓力，堅持依照校規處理。他説：「以其讓畢業的學生下部隊犯錯，遭受嚴重處分、發生嚴重後果，我們應該容忍他們在學校犯錯，得到師長予以糾正的機會。假如我們不允許他們在學校犯錯，動輒打壓，造就一堆陽奉陰違的乖乖牌，等他們畢業下了部隊，極可能闖下無可挽回的大錯，且茫然無知；更可能的影響，是帶給部隊一堆「多做多錯、不做不錯」畏縮不前、怯於負責、毫無抗壓力，完全不知道自省的幹部。到那時，我們就會變成陸軍的罪人。」
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