海官爆管理風波 陸軍退將告訴你當年陸官怎麼處理

2017-12-28 01:40 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



海軍官校爆發四年級實習幹部向校方抗議新生驕弱、屈從家長介入的事件，前陸軍副司令退役的備役中將黃奕炳透過臉書表示，實習幹部會犯錯，但隊職幹部必須認知並容忍他們所犯的錯誤，並給予適當的輔導，必要時依校規處理，但絕對不是曲從於上級長官壓力和家長的指三道四。

海官四年級學習幹部見低年級學弟妹太過驕弱，12月24日深夜海軍軍官學校學生於餐廳張貼批評字樣批評校方：「遇投訴就妥協，逢家長就退縮，官校寧缺勿濫，我們不是海軍大學」。

黃奕炳以「黃埔」為名今在個人臉書網頁發表「對海軍官校發生家長干涉學校管教之淺見」一文，他表示，軍校生畢業後，其任務、職責和面對的工作環境迥異於一般大學畢業生。因此，國家花大錢辦軍校，其教育目標與內涵，必然不同於一般大學，如果我們放棄了軍校追求的教育目標，喪失其應有的核心價值，教育內涵與普通大學無異，則軍校存在的價值與定位何在？

黃奕炳說，家長可以關心子女，但不能干涉軍校的教育與管理，畢竟要培養一個足以承擔大任、忍受戦場壓力的軍官，定然有一些特殊的教育方式，不能以普通文學校的標準來衡量、批判。

他說，實習幹部會犯錯，但隊職幹部（尤其是校長和學生部隊指揮官）必須認知並容忍他們所犯的錯誤，並給予適當的輔導，必要時依校規處理，但絕對不是曲從於上級長官壓力和家長的指三道四。