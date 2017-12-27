監院警告：國軍幹部「不想管不願管」出現領導危機

2017-12-27 00:12 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



國軍風紀問題常成為新聞焦點，連帶衝擊軍方形象與募兵成效。國防部雖然列舉數據，宣稱軍紀案件數量已經大減，但監察委員陳慶財指出，國防部未從制度面探討，往往淪為形式主義。尤其在洪仲丘案後，廢除軍事審判，懲罰處分也大幅放寬，基層幹部出現「不想管、不願管」心態，嚴重危及領導統御。

監察院長張博雅26日率全體監察委員巡察行政院，事後舉行記者會報告狀況。代表國防及情報委員會發言的陳慶財指出，國防部宣稱軍紀案件由民國99年的883件，減至前年465件、去年500件、今年前十個月381件，因此狀況已經改善。但監委認為，這段期間國軍因「精粹案」減少兵力達四分之一，加上志願役與女性官兵比例快速成長，可能才是案件減少主因。反觀第五屆監委提出國防方面調查報告，軍紀案占六成以上；軍紀案件糾正提案通過率達九成以上，都凸顯國軍紀律仍面臨嚴峻挑戰。

陳慶財指出，國防部屢屢研提多項提振軍紀的專案措施，但未能從制度面、結構性徹底檢討問題癥結，僅著眼於「事件補救」及「量化成效」，導致方案不斷推出，疊床架屋，難以落實於基層，淪為形式主義、表面文化。

他強調，軍事審判取消後，一般司法體系時程太長、不熟稔國防專業，導致量刑無法因應部隊實況，難收適度嚇阻效果。而受洪仲丘案影響，國防部修正禁閉處分之程序與軟硬體課程，結果出現收訓人數大幅下降，凸顯國防部矯枉過正，怠於執法，難以維持軍紀。在部隊實務上，基層幹部心態消極，「不想管、不願管」，危及領導統御。