1年半近台26次／共機繞台「每個通道都要走」

2017-12-27 00:12 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ／台北報導



中共解放軍轟-6K等共機突破島鏈繞台。 圖／取自環球網 分享 facebook

國防部昨天發表一○六年版國防報告書，其中針對中共軍力成長，機艦屢次由台灣附近穿越島鏈進行「遠海長航」列表。國防部官員表示，從這些長航行動，可以看出共軍突破第一島鏈企圖，每個通道都要走。報告書將其一一列舉整理，是要讓國人了解共軍動態，提高警覺心。

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本次國防報告書是蔡政府上台第一本，也特別介紹蔡政府的「重層嚇阻」戰略構想。報告書中解釋，「重層嚇阻」係指以創新不對稱的思維建構聯合戰力，使敵人陷入多重困境，嚇阻敵人不可輕啟戰端；若敵人執意進犯，國軍會以「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」的用兵理念，實施重層攔截和火力打擊，阻敵人登島進犯。

依據國防部公布數據，從去年八月到今年十二月十一日為止，共機遠海長航中，「對馬海峽往返」共三次，「宮古海峽往返」七次，「繞台飛行」十五次，「巴士海峽往返」一次。

官員指出，相關數據都曾和日本防衛省公布的共機動態相比對。不過由於日方僅公布通過宮古海峽的共機情資，對於巴士海峽方面的情資，因為不在日方防衛識別區之內，因此防衛省並不會提及。此次國防部報告書中，提到共機「巴士海峽往返」，總共僅有一次。外界多半預期，國防部仍有一定情資不對外公布。

國防部日前宣布，不再公布中共機艦遠海長航消息，第二天蔡總統表示，應該適時揭露訊息，是否有彼此矛盾之處？軍事發言人陳中吉少將解釋，如果共軍只是例行訓練，而且不對台造成威脅，國軍不希望因炒作消息而讓中共達到文攻武嚇效果。但國軍仍會在適當時機場合，向國人說明中共機艦的路線和機種。