新聞眼／國防預算、鞏固軍心…報告書少著墨

2017-12-27 00:23 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 程嘉文



國防部昨天舉行106年國防報告書記者會。 記者鄭超文／攝影 分享 facebook

國防部編纂國防報告書，至今已經廿多年。相較歷年版本，可看出愈來愈「用戶導向」，更注重影像、圖表等元素，減少硬梆梆的文字；為推廣全民國防教育，從九十八年起推出的漫畫附冊，劇情、人物造型等方面，也一次比一次更活潑，更具可看性與可親性。

對美軍事採購向來是社會關注焦點，這次國防部以圖表方式解釋程序。擔任諮詢委員的學者黃介正因而讚揚，具備資訊性與教育性。面對解放軍機艦繞台，報告書也作出整理，其中雖仍可看出刻意隱瞞的秘密角落，然而軍事本是詭道，資訊的揭露與否，都必須考慮整體利弊，因此仍值得肯定。

配合蔡政府上任，報告書除了解釋所謂「重層嚇阻」定義，對於台美軍事交流的介紹篇幅，也比往年增加；至於敏感的南海問題方面，著力強調中共的擴張，對於距離我方太平島更近，也更可能爆發衝突的越南，卻未特別討論。都可以看出，政黨輪替帶來的「角度」與「尺度」影響。

然而絕大多數國人都知道，當今國防面臨的最大問題，還是資源匱乏：藍綠陣營為了爭取選票，硬讓缺乏可行性的募兵制上路，如今難以回頭；面對解放軍的預算年年大幅成長，國軍相應獲得的資源，簡直就是杯水車薪。政府為了解決財政負擔，必須推動年改，又進一步衝擊原本已經不穩的軍心。這些顯而易見的嚴重問題，國防報告書中對其的討論都很少、很浮面。

在政府對基本困局不願碰觸情況，國防部費心推出國防報告書，其努力外界看得見，但總讓人覺得內容仍有欠缺：對於真正的問題，還是沒能面對。