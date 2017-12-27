蔡政府國防報告書／美對台軍售 流程公開

2017-12-27 00:31 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ／台北報導



一○六年國防報告書由戰規司國防政策處處長苗蕙芬主編，苗蕙芬是文職處長，也是國防部第一位女性主編。 記者鄭超文／攝影 分享 facebook

國防部昨天發布一○六年版國防報告書，也是民國八十一年來第十四本。受到政黨輪替的影響，除了特別介紹蔡總統楬櫫的「重層嚇阻」戰略構想，也放入美方最新的「印太戰略」。至於台美之間的武器銷售與部隊交流等軍事合作，著墨程度也比往年更高。

圖表增加 結合多媒體放送

今年版報告書以「守疆衛土、看見國軍」為主軸，全書六萬多字，分為五篇（戰略環境、國防整備、國防自主、國防治理、榮耀國軍）、十章（安全情勢、國防挑戰、國軍使命、戰力發展、國防科技、國防民生、施政成效、夥伴關係、軍民同心和人才傳承）。相比往年，今年的照片與圖表的數量進一步增加。為結合多媒體，許多國造武器照片旁有ＱＲ碼，若以手機掃描，就可看到youtube影音網站上的介紹影片。

報告書第八章「夥伴關係」，列出對美軍購流程圖：我方先依作戰需求擬定所需武器，向美方送交「報價需求信函」；美方審查後，回覆報價資料；我方獲得資料後，完成整體獲得規劃書，再向美方送交「發價書需求信函」；美方進行跨部會審查後，回覆我方發價書並通知國會，國防部安合局在網站公告；最後雙方簽署發價書。

國防部戰規司司長吳寶琨表示，各界都很關心軍售流程，但往往不很了解，因此這次在報告書中完整說明。戰規司建軍規劃處處長萬文卓表示，相關資訊在安合局網站也都查得到，我方報告書特別介紹，是為提升透明度。

國艦國造 獵雷艦臨時抽圖

報告書提到，美國除持續供售防禦性武器，並建立全方位軍事交流管道；部隊層級交流協訓、觀摩操演、整體戰力評估、高階會談雙邊互動等，質、量均有實質進展，象徵美國對台具體支持與安全承諾。

由於蔡政府標榜國防自主，今年也將國防自主的篇章特意提前。吳寶琨證實，在「國艦國造」方面，獵雷艦的圖被臨時抽掉。他表示，對於反水雷兵力的規劃明確後，會在下一版報告書中介紹。

南海爭議 淡化越南威脅？

也有媒體質疑，在南海問題方面，報告書刻意強調中共在南沙群島擴張，卻不提越南同樣也在進行島嶼要塞化，對我方威脅不下於中共。這是否因政府提出「新南向政策」，因此報告書淡化越南與我方在南海的爭議？國防部沒有正面回答，表示下次編纂會列入參考。